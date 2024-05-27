تركي آل الشيخ يكشف حقيقة طلب استضافة السوبر الأفريقي بالسعودية

وضمن الأهلي والزمالك المشاركة في النسخة القادمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي.

وراجت تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف النسخة المقبلة من كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب.

بينما حسم الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه والموسم الثاني على التوالي على حساب الترجي التونسي.

ونشر تركي آل الشيخ منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نفى فيه استضافة السعودية للبطولة الأفريقية، بل لن تفعل بلاده ذلك.

وقال آل الشيخ: "غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك".