تركي آل الشيخ يكشف حقيقة طلب استضافة السوبر الأفريقي بالسعودية
نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، استضافة بلاده لفعاليات كأس السوبر الأفريقي المقبل، بين الأهلي والزمالك.
وضمن الأهلي والزمالك المشاركة في النسخة القادمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي.
وراجت تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف النسخة المقبلة من كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.
وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب.
بينما حسم الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه والموسم الثاني على التوالي على حساب الترجي التونسي.
ونشر تركي آل الشيخ منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نفى فيه استضافة السعودية للبطولة الأفريقية، بل لن تفعل بلاده ذلك.
وقال آل الشيخ: "غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك".
ويلتقي الأهلي والزمالك للمرة الثانية في تاريخ بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد نسخة 1994 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.
وفاز الزمالك بهذه المباراة بهدف أيمن منصور مهاجم الزمالك الأسبق.
ولم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي الموعد النهائي لمباراة السوبر الأفريقي رغم تداول أنباء حول إقامة البطولة في شهر يونيو المقبل.
ويترقب الأهلي والزمالك حسم الموعد الرسمي لمباراة كأس السوبر الأفريقي.