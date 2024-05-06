الاتحاد السعودي يجهز فخا لنجم الهلال
كشفت تقارير إعلامية عن سر تأخر تقديم مسؤولي نادي الاتحاد السعودي شكوى رسمية ضد البرازيلي مالكوم، لاعب نادي الهلال، حتى الآن، بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الفريقين الماضية.
وأثار مالكوم، الجدل بعدما وجه إشارة غير لائقة لجماهير الاتحاد، عقب هدفه في المباراة التي فاز فيها الهلال 2-1، الثلاثاء الماضي، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين.
وكانت لجنة الانضباط قررت إلزام الاتحاد بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال، بعد قيام جماهيره بإلقاء 20 زجاجة مياه تجاه أرضية الملعب، ولم توجه أي قرار ضد لاعب الهلال.
وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير": "وصلنا للخبر الأكيد أن الاتحاد لم يتقدم بأي شكوى رسمية على واقعة مالكوم لذلك لجنة الانضباط لن تتحرك من تلقاء نفسها، وهذا يرد على التساؤلات بشأن هذه القضية".
وأضاف: "فيه حديث بأن نادي الاتحاد لم يتقدم حتى الآن بشكوى رسمية ضد مالكوم حتى يلعب مواجهة التعاون والأهلي، لأن (العميد) ينافس على المركز الثالث، وبالتالي سيعطي دفعة قوية للزعيم، وممكن عقب مباراة الأهلي يتقدم الاتحاد بشكواه ضد اللاعب البرازيلي".
من جانبه، قال حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق: "إذا كان الاتحاد لم يرفع شكوى بعد لقطة مالكوم لمصلحته فهذا من أبسط حقوقه فهو يلعب مع منافسين مباشرين له مثل الأهلي والتعاون".
وكان المستشار القانوني يعقوب المطير، قال في تصريحات تلفزيونية، إن "الشكوى يستطيع أن يقدمها الاتحاد خلال 30 يوما من حدوث الواقعة، ووفقا للمادة 42 من اللائحة، فإن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة تسقط بعد مضي 30 يوما خلال ارتكابها، وبالتالي الاتحاد أمامه مهلة لتقديم شكوى بشأن أي مخالفة، ولكن بعد هذه المدة لا يمكن تقديم شكاوى".
ويواجه الهلال نظيره الأهلي، مساء يوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة 30 من دوري المحترفين السعودي.
المباراة قد تكون الأهم في موسم الهلال، كونها ستحدد بنسبة كبيرة تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وتضعه على حافة الحسم.
ويتصدر الهلال برصيد 83 نقطة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 9 نقاط عن النصر الثاني، مع تبقي لقاء للزعيم.
وحال فاز الهلال على "الراقي" فسيصبح الفارق 12 نقطة، قبل 4 جولات من النهاية.
ويعني هذا أن لقاء اليوم سيعني بنسبة كبيرة تتويج "الزعيم" باللقب المحلي؛ إذ إنه سيكون بحاجة لنقطة واحدة للحسم من مبارياته الـ4 المتبقية.
أما الاتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، وسيكون في مصلحته سقوط الأهلي، ومن بعده التعاون في شباك الخسارة حتى يرتقي للمركز الثالث، ليضمن المشاركة الآسيوية الموسم المقبل.