الاتحاد السعودي يجهز فخا لنجم الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن سر تأخر تقديم مسؤولي نادي الاتحاد السعودي شكوى رسمية ضد البرازيلي مالكوم، لاعب نادي الهلال، حتى الآن، بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الفريقين الماضية.

وأثار مالكوم، الجدل بعدما وجه إشارة غير لائقة لجماهير الاتحاد، عقب هدفه في المباراة التي فاز فيها الهلال 2-1، الثلاثاء الماضي، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين.

وكانت لجنة الانضباط قررت إلزام الاتحاد بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال، بعد قيام جماهيره بإلقاء 20 زجاجة مياه تجاه أرضية الملعب، ولم توجه أي قرار ضد لاعب الهلال.

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير": "وصلنا للخبر الأكيد أن الاتحاد لم يتقدم بأي شكوى رسمية على واقعة مالكوم لذلك لجنة الانضباط لن تتحرك من تلقاء نفسها، وهذا يرد على التساؤلات بشأن هذه القضية".