ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفوز على ليتشي ويتقدم للمركز الثاني

ومنح باريديس المقدمة لصاحب الأرض عقب 15 دقيقة بعدما حول ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وسددها في أسفل الزاوية اليسرى.

وأدرك ليتشي التعادل في الدقيقة 37 عن طريق سيساي، من ركلة جزاء تم احتسابها للمسة يد على دانيلو.

وأعاد فلاهوفيتش التقدم ليوفنتوس بعدها بثلاث دقائق بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد سيساي الخالي من الرقابة أن يدرك التعادل للفريق الزائر قرب النهاية من ضربة رأس من مدى قريب، لكن حارس يوفنتوس فويتشيخ شتينسني تصدى لمحاولته على مرتين.