ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفوز على ليتشي ويتقدم للمركز الثاني
فاز يوفنتوس على ليتشي 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليستعيد المركز الثاني في "سيريا آي".
ومنح باريديس المقدمة لصاحب الأرض عقب 15 دقيقة بعدما حول ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وسددها في أسفل الزاوية اليسرى.
وأدرك ليتشي التعادل في الدقيقة 37 عن طريق سيساي، من ركلة جزاء تم احتسابها للمسة يد على دانيلو.
وأعاد فلاهوفيتش التقدم ليوفنتوس بعدها بثلاث دقائق بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.
وكاد سيساي الخالي من الرقابة أن يدرك التعادل للفريق الزائر قرب النهاية من ضربة رأس من مدى قريب، لكن حارس يوفنتوس فويتشيخ شتينسني تصدى لمحاولته على مرتين.
بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة من 33 مباراة ليضع الضغط على لاتسيو ثالث الترتيب، وله 61 نقطة، قبل مواجهة ساسولو في وقت لاحق اليوم.
وظن ليتشي، صاحب المركز 16، أنه تقدم في النتيجة بعدما سجل أسان سيساي هدفا بعد ثلاث دقائق من البداية، قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد الهدف بداعي التسلل.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: