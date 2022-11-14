كريستيانو رونالدو: لا أحترم تين هاغ.. وتعرضت للخيانة من شخصين في الإدارة

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنه يشعر بالخيانة في النادي ليس فقط من المدير الفني إريك تين هاج لكن من نحو ثلاثة أشخاص في إدارة النادي، وذلك في أحد أسوأ مواسم مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

ويشعر رونالدو البالغ عمره 37 عاما بالملل من الاستهزاء وإلقاء اللوم عليه دوما خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن أنه لديه ما يكفي من الافتقار إلى الاحترام الأساسي الذي يرى أنه يستحقه بعد فوزه بـ 32 بطولة ، بما في ذلك خمسة كرات ذهبية وخمس بطولات دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب للدوري في أربع دول مختلفة ويورو 2016 مع البرتغال.

ورونالدو أكثر البشر متابعة على إنستغرام ، وهو مقياس قوة النجوم في العصر الحديث ، وهو على وشك تجاوز نصف مليار متابع، لكنه يشعر الآن بالغضب وعدم الاحترام ، ولن يظل صامتًا بعد الآن.

وفي الوقت الذي يستعد فيه للسفر إلى قطر للمشاركة الخامسة - والأخيرة تقريبًا - في كأس العالم، أجرى مقابلة مطولة مع برنامج "بيريس مورغان" الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية كاملا، حيث وضع رونالدو الأمور في نصابها الصحيح بشأن ما يسميه "أصعب فترة في حياتي" ، على الصعيدين المهني والشخصي.

ويقول إنه يشعر "بالخيانة" من الطريقة التي عومل بها من قبل مانشستر يونايتد ، ومنزعجًا من أنه أصبح يُلقى باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ في النادي ، ويعتقد أنه يتم إجباره الآن على الرحيل.

ولأول مرة تعامل رونالدو مع ثلاثة مدربين في أقل من عام، حيث بدأ مع زميله السابق في الفريق أولي غونار سولشاير الذي أقيل بعد أسابيع قليلة من عودة رونالدو ، ثم اثنين آخرين هما النمساوي رالف رانغنيك والمدير الفني الحالي إريك تين هاج.

وعن رانغنيك ، الذي لم يدير فريقًا لأكثر من عقد من الزمان ، قال رونالدو : "إذا لم تكن حتى مدربًا ، فكيف ستكون مديرا فنيا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

عن تين هاج ، الذي أوقف رونالدو الشهر الماضي لرفضه المشاركة كبديل في اللحظة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير ، قال: "أنا لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إذا لم تكن تحترمني ، فلن أحترمك أبدًا. إذا لم تكن تحترمني ، فلن أحترمك أبدًا."

أما بالنسبة لبعض أكثر منتقديه، مثل زميله السابق الآخر واين روني الذي هاجم رونالدو علنًا لأشهر وحث يونايتد على التخلص منه ، فهو مستاء بشدة من دوافعهم التي تتصدر العناوين الرئيسية.

ويقول: "لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة. . . ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عالٍ" ثم يضحك ويضيف: "لن أقول إنني أبدو أفضل منه. أيهما صحيح..."