منتخب فلسطين يخسر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم
خسر المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
واستضاف ملعب "إتش بي إف"، مباراة أستراليا ضد فلسطين، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة التاسعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وافتتح كوسيني ينغي أهداف منتخب أستراليا في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء، وأضاف آدم تاغارت الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ26، وعاد ينغي ليُضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ41.
وعزز مارتن بويل بالهدف الرابع في الدقيقة الـ53، واختتم نيستوري إرانكوندا أهداف أستراليا في الدقيقة الـ87 من علامة الجزاء.
وبتلك النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده إلى النقطة رقم 18 في صدارة المجموعة التاسعة من 6 انتصارات متتالية.
بينما تجمد رصيد منتخب فلسطين عند النقطة الثامنة في وصافة المجموعة التاسعة من انتصارين، وتعادلين، وهزيمتين.
ودخل المنتخبان مباراتهما وهما حاجزان بطاقة تأهلهما للدور التالي بعد حسمهما صدارة ووصافة المجموعة.
ويتواجد منتخبا فلسطين وأستراليا في المجموعة الأخيرة التي تضم إلى جوارهما منتخبي لبنان وبنجلاديش.
وكان منتخب فلسطين قد نجح في تحقيق تعادل أمام لبنان في المباراة الماضية والصعود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى بطولة كأس آسيا المقبلة.
وتقام منافسات دور المجموعات بتصفيات قارة آسيا بوجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات.
وتلعب المنافسات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية الحاسمة.