منتخب فلسطين يخسر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

خسر المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

واستضاف ملعب "إتش بي إف"، مباراة أستراليا ضد فلسطين، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة التاسعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وافتتح كوسيني ينغي أهداف منتخب أستراليا في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء، وأضاف آدم تاغارت الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ26، وعاد ينغي ليُضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ41.