كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ويستهام وتوتنهام يودّع أمام شيفيلد (فيديو)

وجاء تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أيام من فوزه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبالتالي ما زال اليونايتد ينافس على 3 ألقاب (كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي).

وودَّع توتنهام المسابقة بالخسارة 0/1 أمام شيفيلد يونايتد.

وسجل إليمان نداي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 79 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع.