كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ويستهام وتوتنهام يودّع أمام شيفيلد (فيديو)
قلب مانشستر يونايتد تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 وتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأربعاء.
وعلى ملعب أولد ترافورد سجل الجزائري سعيد بن رحمة هدفًا في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل ديفيد دي خيا بصدها.
وأدرك مانشستر يونايتد التعادل في الدقيقة 77 بهدف عكسي سجله المغربي نايف أكرد لاعب ويستهام.
ووقع أليخاندرو غارناتشو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وقضى البرازيلي فريد على ويستهام بهدف في الدقيقة 90+5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي فادح.
وجاء تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أيام من فوزه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبالتالي ما زال اليونايتد ينافس على 3 ألقاب (كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي).
وودَّع توتنهام المسابقة بالخسارة 0/1 أمام شيفيلد يونايتد.
وسجل إليمان نداي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 79 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع.
وفي مباراة أخرى تغلب غريمسبي تاون 2/1 على ساوثهامبتون.
وجاء هدفا غريمسبي تاون من ضربتي جزاء سجلهما غافان هولوهان في الدقيقتين 45 و50، في حين سجل دويي كاليتا كار هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 65.
وتأهل بيرنلي على حساب فليتوود بالفوز عليه 1/0 وجاء الهدف بتوقيع كونور روبيرتس في اللحظات الأخيرة من المباراة.