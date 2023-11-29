دوري أبطال أوروبا: تأهل برشلونة وأتلتيكو ودورتموند لدور الـ16

مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام لايبزيغ

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدفين أمام ضيفه لايبزيغ الألماني إلى فوز مثير 3 -2، يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم المهاجم البلجيكي الشاب لويس أوبيندا بهدفين للايبزيغ في الدقيقتين 13 و33 ولكن مانشستر سيتي انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف، كانت كافية لفوزه بصدارة المجموعة.

ورد القناص النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند بهدف لسيتي في الدقيقة 54 ثم سجل فيل فودين هدف التعادل في الدقيقة 70 وتكفل المهاجم الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز بتسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز يانغ بويز السويسري على ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي 2- صفر.

وكان مانشستر سيتي ولايبزيغ قد حسما تأهلهما لدور الـ16 حيث ضمن السيتي بهذا الفوز صدارة المجموعة بعد الوصول للنقطة 15.

فيما يحتل لايبزيغ المركز الثاني برصيد 9 نقاط.