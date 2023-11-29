دوري أبطال أوروبا: تأهل برشلونة وأتلتيكو ودورتموند لدور الـ16
تأهلت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز أتلتيكو مدريد الإسباني 3-1 خارج ملعبه على فينوورد، وبنفس النتيجة فاز دورتموند على ميلان، فيما فاز برشلونة على بورتو البرتغالي 2 -1.
تعادل قاتل لباريس أمام نيوكاسل
فشل سان جرمان في الثأر لخسارته الثقيلة امام نيوكاسل ذهابا 1-4 وانتزع تعادلا صعبا 1-1 بفضل ركلة جزاء ترجمها نجمه كيليان مبابي في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.
تقدم نيوكاسل بهدف ألكسندر إيزاك في الدقيقة 24، وعانى لاعبو سان جرمان من الرعونة امام باب المرمى الى ان احتسب لهم الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها مبابي في سقف الشبكة منقذا فريقه من ورطة في الدقيقة 98.
بهذه انلتيجة رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 7 نقاط، بعدما نجا من خسارة كادت تعقد آماله في التأهل، ليبقى في المركز الثاني، خلف بوروسيا دورتموند، الذي حجز بطاقة التأهل الأولى برصيد 10 نقاط بفوز على ميلان.
مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام لايبزيغ
قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدفين أمام ضيفه لايبزيغ الألماني إلى فوز مثير 3 -2، يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تقدم المهاجم البلجيكي الشاب لويس أوبيندا بهدفين للايبزيغ في الدقيقتين 13 و33 ولكن مانشستر سيتي انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف، كانت كافية لفوزه بصدارة المجموعة.
ورد القناص النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند بهدف لسيتي في الدقيقة 54 ثم سجل فيل فودين هدف التعادل في الدقيقة 70 وتكفل المهاجم الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز بتسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز يانغ بويز السويسري على ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي 2- صفر.
وكان مانشستر سيتي ولايبزيغ قد حسما تأهلهما لدور الـ16 حيث ضمن السيتي بهذا الفوز صدارة المجموعة بعد الوصول للنقطة 15.
فيما يحتل لايبزيغ المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
دورتموند يبلغ دور الـ16 بعد الفوز 3-1 على ملعب ميلان
تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على مضيفه ميلان على استاد سان سيرو ضمن المجموعة السادسة المثيرة اليوم الثلاثاء.
ومنح ماركو رويس لاعب وسط دورتموند الفريق الزائر التقدم بعد عشر دقائق من ركلة جزاء قبل أن يتعادل صمويل تشوكويزي لميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل ثماني دقائق من الاستراحة.
وأعاد جيمي بينو-جيتنز التقدم إلى دورتموند قبل نحو ساعة من اللعب وجعل كريم أديمي النتيجة 3-1 في الدقيقة 69 بعدما حاول مايك ماينان حارس ميلان إبعاد تسديدته على مرتين قبل أن تعبر خط المرمى.
ويتصدر دورتموند المجموعة وله عشر نقاط، متقدما بثلاث نقاط على باريس سان جيرمان ثاني الترتيب، الذي تعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد صاحب الخمس نقاط متساويا مع ميلان.
برشلونة يتأهل على حساب بورتو
اقتنص برشلونة الإسباني فوزا مثيرا من ضيفه بورتو البرتغالي 2 -1، يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتجاوز دور المجموعات لأول مرة تحت قيادة المدرب تشافي.
تقدم البرازيلي بيبي بهدف لبورتو في الدقيقة 30 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك البرتغالي جواو كانسيلو التعادل لبرشلونة، قبل أن يسجل البرتغالي الأخر جواو فيليكس الهدف الثاني للنادي الكاتالوني في الدقيقة 57.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز شاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي 1 - صفر.
وبهذه النتيجة، ضمن برشلونة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.
ويحتل بورتو المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع شاختار، وستحسم المواجهة القادمة بينهما المتأهل الثاني بالمجموعة.
هدفان بنيران صديقة يقودان أتلتيكو لمراحل خروج المغلوب
قاد هدفان بنيران صديقة بالإضافة إلى هدف من تسديدة رائعة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني للفوز 3-1 خارج ملعبه على فينوورد في روتردام اليوم الثلاثاء والتأهل إلى الدور التالي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليودع الفريق الهولندي صاحب الأرض البطولة.
وأسكن لوتشاريل غيرترويدا الكرة بالخطأ في مرماه بعد 14 دقيقة قبل أن يضيف ماريو هيرموسو هدفا ثانيا مذهلا في الدقيقة 57 ليمنح الفريق الإسباني تقدما مريحا قبل أن يقلص فينوورد الفارق قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة بضربة رأس من ماتس فيفر من ركلة ركنية.
لكن وبعدها بأربع دقائق، سجل فينوورد ثاني هدف بالخطأ في مرماه خلال المباراة عن طريق سانتياجو خيمينيز، ليضمن أتليتيكو صدارة المجموعة الخامسة إضافة لمكان له في دور الستة عشر في فبراير شباط المقبل.
ويملك أتلتيكو 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الذي رفع رصيده إلى عشر نقاط في وقت سابق اليوم الثلاثاء بعد فوزه على سيلتيك 2-صفر في روما وتأهل أيضا بعد هزيمة فينوورد.