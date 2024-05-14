تفاعل مع ظهور موسى ديابي وزوجته بعد مباراة أستون فيلا وليفربول (صورة)
خطف الدولي الفرنسي موسى ديابي الأنظار عقب مباراة فريقه أستون فيلا وليفربول الإثنين ضمن ختام الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك عندما ظهر مع زوجته وإبنيه في تقليد دأبت الأندية الاوروبية على القيام به وذلك باصطحاب اللاعبين لزوحاتهم وأبنائهم في آخر مباراة من الموسم على ملعب النادي.
وظهر موسى ديابي، الذي ساهم بتمريرة حاسمة في تعادل أستون فيلا أمام ليفربول ( 3 ـ 3) مع زوجته وإبنيه الذي كان أكبرهما يرتدي زي أستون فيلا، لتحصد الصورة عشرات الآلاف من التفاعلات والإعجاب من قبل متابعي اللاعب على منصات التواصل الاجتماعي.
ونالت الصورة الكثير من التعليقات المعجبة بديابي وعائلته خصوصا أن زوجته كانت ترتدي الحجاب وتظهر بلباس يعكس جذورها المالية.
وتظهر "آوا" زوجة المهاجم الفرنسي من أصل مالي، باستمرار مع زوجها كما تشارك عادة صور العائلة على منصات التواصل.
وكان موسى ديابي، المولود في باريس في 1999، والحامل للجنسيتين الفرنسية والمالية، انتقل إلى أستون فيلا في الصائفة الماضية قادما من باير ليفركوزن الألماني ولعب خلال الموسم الحالي 37 مباراة في البريمرليغ وسجل 6 أهداف كما صنع 8 أخرى.