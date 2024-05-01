ياسر الشهراني يستفز لاعب الاتحاد السعودي (فيديو)

وسجل سعود عبدالحميد هدفًا قرب النهاية، ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، يوم الثلاثاء.

وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42، إثر طرد سيرجي سافيتش.

وتداول مغردون فيديو ظهر فيه ياسر الشهراني وهو يتوجه صوب أحمد الغامدي وتحدث إليه، لكن لاعب الاتحاد أظهر ردة فعل غاضبة.

وكاد الغامدي أن يحتك بالشهراني، ولكن تدخَّل زملاء الثنائي في الملعب، وفضّوا الاشتباك.