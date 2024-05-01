ياسر الشهراني يستفز لاعب الاتحاد السعودي (فيديو)
نشبت مشادة كلامية، كادت أن تتطور إلى اشتباك، بين ياسر الشهراني نجم الهلال، وأحمد الغامدي نجم الاتحاد، عقب نهاية مباراة الفريقين أمس الثلاثاء، بالدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل سعود عبدالحميد هدفًا قرب النهاية، ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، يوم الثلاثاء.
وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42، إثر طرد سيرجي سافيتش.
وتداول مغردون فيديو ظهر فيه ياسر الشهراني وهو يتوجه صوب أحمد الغامدي وتحدث إليه، لكن لاعب الاتحاد أظهر ردة فعل غاضبة.
وكاد الغامدي أن يحتك بالشهراني، ولكن تدخَّل زملاء الثنائي في الملعب، وفضّوا الاشتباك.
وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو؛ إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).
ويلعب الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام، اليوم الأربعاء.