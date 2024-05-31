مدرب الهلال يقلل من أهمية بطولة النصر

وجه البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، رسالة قوية قبل مواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشعل خيسوس أجواء نهائي كأس الملك بتصريحات قوية ردًّا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص إمكانية تتويج النصر بلقبين على حساب الهلال وهو ما يهدم كل ما بناه المدير الفني.

وفاز النصر على الهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أقيمت في صيف 2023 بالمملكة العربية السعودية.