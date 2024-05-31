مدرب الهلال يقلل من أهمية بطولة النصر
وجه البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، رسالة قوية قبل مواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشعل خيسوس أجواء نهائي كأس الملك بتصريحات قوية ردًّا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص إمكانية تتويج النصر بلقبين على حساب الهلال وهو ما يهدم كل ما بناه المدير الفني.
وفاز النصر على الهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أقيمت في صيف 2023 بالمملكة العربية السعودية.
وتحدث المدرب البرتغالي قائلًا:" مع احترامي لما تقوله حول تتويج النصر بالبطولة العربية، ففي النهاية هذه البطولة تنشيطية وليست رسمية".
وأضاف:" لعبنا هذه البطولة دون نجومنا المحترفين سواء نيمار أو ألكسندر ميتروفيتش أو الحارس ياسين بونو".
وواصل:" عليك أن تتحدث عما حدث بعد ذلك، الهلال حطم جميع الأرقام القياسية وفاز بلقب الدوري والسوبر السعودي".
وزاد خيسوس:" لا أعلم إذا كان هناك مدرب آخر سيحطم هذه الأرقام التاريخية التي حصدها الهلال في موسمه الرائع".
وأتم قائلًا:" لا أعتقد أن مباراة واحدة كافية لهدم ما قدمناه في موسم تاريخي من لاعبين وجهاز فني حطمنا خلاله الأرقام القياسية كافة".