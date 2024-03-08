تعليق جديد من غوارديولا عن إمكانية مغادرة مانشستر سيتي

ألمح المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بقوة إلى تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وسئل غوارديولا: "هل سيفهم مشجعو كرة القدم مستوى نجاح مانشستر سيتي عندما ترحل؟

ورد المدرب الإسباني: "لا أريد الرحيل".

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي في يونيو 2025، وكان قد جدد عقده في نوفمبر 2022.

وتولى غوارديولا، البالغ من العمر 53 عاما، تدريب مانشستر سيتي في 2016.

وهذا الموسم الثامن لغوارديولا مع مانشستر سيتي، كأطول فترة تدريبية له مع أي فريق، حيث سبق أن قاد برشلونة أربعة مواسم، وقضى ثلاثة مواسم في بايرن ميونخ.