تعليق جديد من غوارديولا عن إمكانية مغادرة مانشستر سيتي
ألمح المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بقوة إلى تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.
وسئل غوارديولا: "هل سيفهم مشجعو كرة القدم مستوى نجاح مانشستر سيتي عندما ترحل؟
ورد المدرب الإسباني: "لا أريد الرحيل".
وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي في يونيو 2025، وكان قد جدد عقده في نوفمبر 2022.
وتولى غوارديولا، البالغ من العمر 53 عاما، تدريب مانشستر سيتي في 2016.
وهذا الموسم الثامن لغوارديولا مع مانشستر سيتي، كأطول فترة تدريبية له مع أي فريق، حيث سبق أن قاد برشلونة أربعة مواسم، وقضى ثلاثة مواسم في بايرن ميونخ.
وأكد غوارديولا أنه يقدر الدعم الذي قدمه له كبار المسؤولين في مانشستر سيتي، وقال: "أتذكر أنه عندما وصلت، لم يكن المديرون يثقون بالفوز بدوري أبطال أوروبا، ولم يصدق النادي أننا قادرون على تحقيق ذلك، لقد كانت عملية، خطوة بخطوة".
وأضاف: "اليوم لا يمنح المديرون المدربين الكثير من الوقت لتحقيق الفوز، لكنهم أعطوني ذلك".
وتابع: "لقد أعطونا الوقت والآن نحن فريق يؤمن بقدرتنا على القيام بذلك مرة أخرى، لا أريد أن أغادر".
وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بالثلاثية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.
وينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي ويتأخر بنقطة عن ليفربول المتصدر، مع تبقي 11 جولة، وتأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن غوارديولا أدار 456 مباراة لمانشستر سيتي، حقق الفوز 338 مرة، وتعادل 54 مرة، وخسر 64 مرة.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ملعب أنفيلد، حيث يواجه ليفربول يوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، ثم يواجه نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.