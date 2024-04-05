نصيحة أسطورة منتخب كوت ديفوار لفينيسيوس للوقوف في وجه العنصرية

عاد النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، لإثارة قضية العنصرية في ملاعب الكرة الأوروبية والتي تفشت، خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الدوري الإسباني وكان المهاجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور هدفًا لها في أكثر من مباراة.

وكشف هداف تشيلسي الإنجليزي السابق، أن الطريقة المثلي التي يمكن أن يدافع بها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن نفسه ضد الهجمات العنصرية هو أن يكون "بين اللاعبين الأفضل في العالم".

وقال دروغبا، الذي يتولّى، حاليًا، منصب نائب رئيس منظمة "السلام والرياضة" غير الحكومية: "ينبغي على فينيسيوس التحلّي بالشجاعة ومواصلة تقديم أفضل أداء لأن الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسه في الوقت الراهن هي أن يكون بين الأفضل في العالم".

وجاءت تصريحات دروغبا، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في القارة السمراء 2006 و2009، قبل المشاركة في فعالية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الرياضيون من النخبة لدفع السلام وذلك بمقر اليونسكو.

وكان نجم أولمبيك مارسيليا وقلعة السرايا التركي، قد أعرب، في أكتوبر الماضي، خلال مراسم تسليم الكرة الذهبية في العام 2023 عن امتنانه شخصيًا لمهاجم ريال مدريد لمكافحته ضد ظاهرة العنصرية المستشرية في كرة القدم.

وأوضح دروغبا (46 عامًا)، أنه "من الصعب أن نعيش الموقف الذي عاشه فينيسيوس، عندما انهمرت دموعه في مؤتمر صحفي قبل مباراة إسبانيا والبرازيل بسبب الإهانات العنصرية.

وأضاف اللاعب الذي تعرّض كلاعب لإساءات عنصرية، عندما كان ينشط في تشيلسي الإنجليزي أو في قلعة السرايا في تركيا: "ما يشهده فينيسيوس، اليوم، يعد أيضًا نتيجة للعولمة التي نعيش فيها والشبكات الاجتماعية والأشخاص الذين يختبئون في هواتفهم الجوالة لقول أمور مثيرة للاستياء للتحريض على الكراهية".

وطالب اللاعب السابق، الفائز بدوري الأبطال، العام 2012، مع تشيلسي، الحكومات بالالتزام بدورها في التعامل مع هذه القضية، مضيفًا: "ينبغي على الحكومات التدخل لمعاقبة الأعمال العنصرية لأن الفيفا يمكنه فرض عقوبات والويفا أيضًا، لكن دون إجراءات الحكومات، في حال عدم تدخلها، يكون من الصعب تطبيق ذلك".

ولعب النجم الإيفواري في أندية غانغان وأولمبيك مرسيليا الفرنسيين وقلعة السرايا التركي، لكنه عرف أوج شهرته وتألقه في صفوف تشيلسي، بين عامي 2004 و2012، ثم بين 2014 و2015.