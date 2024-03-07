رد فعل حزين من رونالدو بعد هدف الرائد الثالث (فيديو)

وعاد رونالدو بعد غيابه عن تعادل فريقه 4-4 مع الحزم في الجولة السابقة للإيقاف على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام نادي الشباب.

وتلقت شباك النصر هدفًا ثالثًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، وسط سيل هجمات من النصر؛ ما أصاب رونالدو بالإحباط.

وتداول مغردون فيديو لرونالدو وهو حزين ومتأثر بسبب الهدف، حيث وقف في منتصف الملعب وأبدى حزنه الشديد.