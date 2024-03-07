رد فعل حزين من رونالدو بعد هدف الرائد الثالث (فيديو)
تأثر البرتغالي كريستيانو قائد نادي النصر السعودي بشدة، عقب تلقي فريقه للهدف الثالث، أمام الرائد خلال مباراة الفريقين بالدوري السعودي التي انتهت بفوز الأخير 3/1.
وعاد رونالدو بعد غيابه عن تعادل فريقه 4-4 مع الحزم في الجولة السابقة للإيقاف على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام نادي الشباب.
وتلقت شباك النصر هدفًا ثالثًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، وسط سيل هجمات من النصر؛ ما أصاب رونالدو بالإحباط.
وتداول مغردون فيديو لرونالدو وهو حزين ومتأثر بسبب الهدف، حيث وقف في منتصف الملعب وأبدى حزنه الشديد.
وتلقت آمال النصر في الاقتراب من الصدارة ضربة جديدة بخسارته 3-1 أمام مضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، رغم عودة كريستيانو رونالدو بعد انتهاء الإيقاف.
وتجمد رصيد فريق المدرب لويس كاسترو، الذي لم يحقق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بكافة المسابقات، عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي يواجه الرياض غدا الجمعة.