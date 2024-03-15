النحل يوقف مواجهة ألكاراز وزفيريف لمدة ساعتين (فيديو)
"غزو النحل" أوقف المباراة لمدة ساعتين تقريبًا.
تسبب النحل في إيقاف مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف في بطولة إنديان ويلز للتنس.
وأوقف "غزو النحل" المباراة لمدة ساعتين تقريبا، وبحسب صحيفة "ماركا" فقد كان هذا شيئًا غير عادي، ولم يسبق له مثيل في عالم الرياضة.
وعانى كارلوس ألكاراز من لدغة في جبهته، وتم استدعاء مربي النحل على وجه السرعة، وأصبح "بطل المباراة"، حيث قام بالتخلص من النحل بالمكنسة الكهربائية.
وفاز كارلوس ألكاراز في مواجهة ربع النهائي 2/0 بواقع 6/1 و6/3، لكنه قبل ذلك تعرّض لهجوم من آلاف النحل.
واعترف ألكاراز: "أنا خائف قليلًا من النحل وسيتم تذكر المباراة بسبب غزو الملعب وليس بسبب التنس".
وانفجر ألكاراز وزفيريف بالضحك أثناء استماعهما لقول حكم اللقاء محمد الحياني إن سبب إيقاف المباراة هو غزو النحل.