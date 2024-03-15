النحل يوقف مواجهة ألكاراز وزفيريف لمدة ساعتين (فيديو)

تسبب النحل في إيقاف مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف في بطولة إنديان ويلز للتنس.

وأوقف "غزو النحل" المباراة لمدة ساعتين تقريبا، وبحسب صحيفة "ماركا" فقد كان هذا شيئًا غير عادي، ولم يسبق له مثيل في عالم الرياضة.

وعانى كارلوس ألكاراز من لدغة في جبهته، وتم استدعاء مربي النحل على وجه السرعة، وأصبح "بطل المباراة"، حيث قام بالتخلص من النحل بالمكنسة الكهربائية.