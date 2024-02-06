موقف رونالدو وسالم الدوسري من مباراة الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية سعودية موقف الثنائي سالم الدوسري والبرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.

ويلتقي الهلال والنصر في كأس موسم الرياض الخميس القادم، وهي المباراة التي يحتاج فيها النصر للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب، فيما يحتاج الهلال لتحقيق الفوز من أجل حسم لقب البطولة التي تقام على ملعبه.

وحقق النصر والهلال الفوز على إنتر ميامي، لكن النصر يتفوق بفارق الأهداف.

ووفقًا لصحيفة الرياضية، فإن لاعبَي الهلال الدوليين المحليين سالم الدوسري وعلي البليهي باتا جاهزين بشكل كامل للمباراة، وهو ما ينطبق أيضًا على كاليدو كوليبالي المدافع السنغالي.

وبحسب التقرير ذاته، فإن رونالدو لم يتجهز بعد بشكل كامل للمباراة ومن المنتظر مشاركته لبضع دقائق فقط، إلا إذا اكتملت جاهزيته الفنية حتى يوم المباراة.

ومن المتوقع أن ينضم الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش إلى قائمة النصر في تلك المباراة حال أراد لويس كاسترو مدرب الفريق ذلك.