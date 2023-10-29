ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يستعيد الصدارة بفوزه على روما

وارتدى النجم الفرنسي الشاب ماركوس تورام ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 81.

وقبل تسع دقائق من النهاية، انطلق فيدريكو ديماركو من الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء، حيث تجاوز تورام مراقبه ووضع الكرة بهدوء في الشباك، ليقود الفريق الملقب بـ(الأفاعي) لتحقيق فوزه الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة.

ولم يقدم روما سوى القليل باستثناء ضربة رأس من برايان كريستانتي في الشوط الثاني، والتي اختبر فيها حارس المرمى يان زومر، بينما سدد أصحاب الأرض في العارضة مرتين.

وعاد روميلو لوكاكو مهاجم روما إلى سان سيرو بعد رحيله عن إنتر قبل الموسم الماضي، لكن لم يكن له أي تأثير يذكر، إذ استطاع دفاع أصحاب الأرض إبعاده عن أجواء المباراة.