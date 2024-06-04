ليفاندوفسكي يردُّ على شائعات الاعتزال

حرص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة، نفي التقارير التي تحدث عن إمكانية اعتزاله النهائي والسير على خطى لاعب وسط ريال مدريد، توني كروس.

واتخذ كروس قرارًا بالاعتزال النهائي بعد بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا، مع بلوغه سن الرابعة والثلاثين من العمر.

ويتبقى في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة موسم آخر، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب، هانز فليك.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء: "أشعر بأنني بحالة بدنية جيدة جدًا، وهذا يعني أنني لا أفكر في الاعتزال".