ليفاندوفسكي يردُّ على شائعات الاعتزال

ليفاندوفسكي يردُّ على شائعات الاعتزال
حرص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة، نفي التقارير التي تحدث عن إمكانية اعتزاله النهائي والسير على خطى لاعب وسط ريال مدريد، توني كروس.
واتخذ كروس قرارًا بالاعتزال النهائي بعد بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا، مع بلوغه سن الرابعة والثلاثين من العمر.
ويتبقى في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة موسم آخر، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب، هانز فليك.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء: "أشعر بأنني بحالة بدنية جيدة جدًا، وهذا يعني أنني لا أفكر في الاعتزال".
وأضاف: "ربما شعر كروس أن الوقت قد حان، لكن هذه ليست حالتي، سيخبرني قلبي بتلك اللحظة قبل اتخاذ القرار".
وتابع: "يجب أن أشعر أولًا بشيء ما، لا أعرف متى سيحدث ذلك، من الصعب تحديده بنفسي، ولكنني أحتاج إلى الشعور بقراري لأكون متأكدًا منه، والآن لا أملكه".
ليفاندوفسكي الذي لم يُحرز ألقابًا مع برشلونة هذا الموسم، يركّز، الآن، على بطولة أوروبا، رغم اعترافه بضعف فرص بولندا في المنافسة.
وأوضح: "لم أشعر أبدًا بأننا نملك منتخبًا قادرًا على التتويج بلقب، لكن بطولة أوروبا ستكون مفعمة بالعواطف بالنسبة إليّ، لديّ الكثير من الذكريات في ألمانيا"، حين لعب مع بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.