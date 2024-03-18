بطريقة لافتة.. باتشواي يضرب مشجعًا اقتحم أرض الملعب (فيديو)

ضرب البلجيكي ميشي باتشواي مهاجم فنربخشة أحد المشجعين أثناء اقتحام الأخير الملعب في مواجهة طرابزون سبور في الدوري التركي، اليوم الأحد.

وكان زملاء باتشواي يحتفلون بالفوز المثير بنتيجة 3/2 على منافسه طرابزون سبور عندما اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب.

وسجل باتشواي هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد أن سجل البرازيلي فريد هدفين لفنربخشة.

وتجمع لاعبو فنربخشة في منتصف الملعب للاحتفال لكن تمت مقاطعتهم عندما شق أحد مشجعي طرابزون سبور طريقه نحو الملعب.