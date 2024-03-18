بطريقة لافتة.. باتشواي يضرب مشجعًا اقتحم أرض الملعب (فيديو)
ضرب البلجيكي ميشي باتشواي مهاجم فنربخشة أحد المشجعين أثناء اقتحام الأخير الملعب في مواجهة طرابزون سبور في الدوري التركي، اليوم الأحد.
وكان زملاء باتشواي يحتفلون بالفوز المثير بنتيجة 3/2 على منافسه طرابزون سبور عندما اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب.
وسجل باتشواي هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد أن سجل البرازيلي فريد هدفين لفنربخشة.
وتجمع لاعبو فنربخشة في منتصف الملعب للاحتفال لكن تمت مقاطعتهم عندما شق أحد مشجعي طرابزون سبور طريقه نحو الملعب.
وتمكن المئات من مشجعي طرابزون سبور من اختراق التجهيزات الأمنية والتوجه مباشرة للاعبي فنربخشة.
وشُوهد أحد المشجعين وهو يركض نحو التماس للوصول إلى طاقم تدريب فنربخشة، لكن باتشواي، الذي كان ظهره للمشجع، لاحظ المشجع وحاول صدَّه بـ"ضربة مقصية".
وتلامس باتشواي مع المشجع، لكن يبدو أن الضربة لم تكن كما أراد المهاجم البلجيكي، وواصل المشجع الركض إلى جانب الملعب لكن الأمن اعترضه.
ويبدو أن الأمور خرجت كثيرًا عن السيطرة، حيث ظهر النيجيري برايت أوساي صامويل لاعب فنربخشة وهو يحاول ضرب أحد المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب.
ومن المرجح أن يواجه كلا الفريقين عقوبات شديدة بسبب الأحداث التي رافقت المباراة، التي تأتي في أعقاب سلسلة من الأحداث العنيفة في كرة القدم التركية.
وفي ديسمبر الماضي، اقتحم فاروق كوكو، رئيس أنقرة غوجو، أرض الملعب، ولكم الحكم خليل أوموت ميلر، وتم تعليق الدوري التركي الممتاز بعد ذلك لعدة أسابيع.
ورفع الفوز رصيد فنربخشة إلى 79 نقطة من 30 نقطة في المركز الثالث مقابل 49 نقطة لطرابزون سبور في المركز الثالث.