ميدو: أتوقع انسحاب الزمالك من السوبر
فجر أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك المصري مفاجأة، بشأن احتمالية انسحاب الفريق الأبيض من كأس السوبر المصري أمام الأهلي.
وتوقع ميدو انسحاب الزمالك من كأس السوبر أمام الأهلي يوم 5 مايو المقبل، مطالبًا جماهير الزمالك، بضرورة دعم قرار مجلس الإدارة في حالة الانسحاب من البطولة.
تغريدات ميدو جاءت بعد دقائق من فوز الزمالك على سيراميكا كيلوباترا بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ19 للدوري المصري الممتاز.
وتعالت أصوات جماهير الزمالك، بضرورة الانسحاب من بطولة كأس السوبر، بعد تعليق عقوبة كهربا، واحتمالية مشاركته في المباراة.
وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري "كهربا" بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه (32366 دولارًا)، بعدما اشتكى الغريم الزمالك من "سوء سلوك اللاعب بترديد هتافات مع جماهير الأهلي" بعد لقاء قمة بين الفريقين بالدوري في يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهى بفوز الأهلي 3-صفر.
كما عُوقب الأهلي بغرامة قدرها 200 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب.
وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، لينتظر قرار لجنة الانضباط، وقال النادي الأحمر إن الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "مبروك الزمالك فوز مهم وأول فوز تحت قيادة خوان أوسوريو…الأن هناك وقت كافي للمدرب للعمل مع اللاعبين قبل مباريات الدوري القادمة!! توقعي أن الزمالك سينسحب من مباراة السوبر".
وأضاف: "أتمنى أن ينسى كل الزمالكاوية خلافاتهم في الوقت الحالي ويدعموا قرار المجلس في حالة الانسحاب".
وتابع: "الزمالك ليس ناد صغيرا حتى ينبطح المسؤولين عن الكرة هذا الانبطاح في بلد لها تاريخ كبير في كرة القدم مثل مصر".
وأكمل: "مبروك للزمالك فوز مهم وأول فوز تحت قيادة خوان أوسوريو، الأن هناك وقت كافي للمدرب للعمل مع اللاعبين قبل مباريات الدوري القادمة!!".
وواصل: "توقعي أن الزمالك سينسحب من مباراة السوبر القادمة أمام الأهلي، ولو انسحب أتمنى ألا يكون تهديدًا فقط".
واختتم: "وأتمنى من كل قلبي أن ينسحب الزمالك من السوبر مهما كانت العواقب، !! ما يحدث من المسؤولين عن الكرة في مصر فضيحة في حقهم!!".
وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي سيستضيف مباراة كأس السوبر المصري 2021/2022، بين الزمالك بطل الدوري، والأهلي بطل الكأس.
وأوضح أن المباراة ستقام يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.
والأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر المصري برصيد 12 لقبًا مقابل 4 للزمالك.