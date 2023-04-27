ميدو: أتوقع انسحاب الزمالك من السوبر

وتعالت أصوات جماهير الزمالك، بضرورة الانسحاب من بطولة كأس السوبر، بعد تعليق عقوبة كهربا، واحتمالية مشاركته في المباراة.

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري "كهربا" بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه (32366 دولارًا)، بعدما اشتكى الغريم الزمالك من "سوء سلوك اللاعب بترديد هتافات مع جماهير الأهلي" بعد لقاء قمة بين الفريقين بالدوري في يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهى بفوز الأهلي 3-صفر.

كما عُوقب الأهلي بغرامة قدرها 200 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب.

وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، لينتظر قرار لجنة الانضباط، وقال النادي الأحمر إن الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة.