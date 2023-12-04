ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يستعيد الصدارة بثلاثية في شباك نابولي (فيديو)
انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه نابولي حامل اللقب بنتيجة 3 - صفر، يوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ 14 من المسابقة.
تمكن إنتر من التسجيل قبيل نهاية الشوط الأول، عكس سير المباراة حين أطلق هاكان شالهان أوغلو تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلى ليضع فريقه في المقدمة.
وانتهت آمال نابولي، الذي كان يحظى بالزخم، في الدقيقة 61 حين سيطر نيكولو باريلا على تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبين اثنين وسدد بنجاح في مرمى الحارس أليكس ميريت ليجعل النتيجة 2-صفر لإنتر.
واختتم ماركوس تورام غير المراقب أهداف فريقه قبل خمس دقائق من النهاية بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء واستغل تمريرة متقنة وسدد في المرمى بسهولة.
واستعاد إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وله 35 نقطة متقدما بنقطتين على يوفنتوس بعد 14 مباراة.
أما نابولي، فنال خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 24 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن روما.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: