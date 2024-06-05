فليك يحسم مستقبل فيتور روكي مع برشلونة

منح هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، الضوء الأخضر لبقاء فيتور روكي مع الفريق، وبالتالي، يتمسك النادي بالخطة الأولية مع المهاجم البرازيلي، والتي كانت دائمًا صقله هجوميًّا ليكون خليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الحالي.

المهاجم البرازيلي انضم إلى برشلونة في يناير الماضي، لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع المدرب تشافي، الذي فتح أمامه الباب للرحيل.

ومع رحيل تشافي هيرنانديز، ووصول هانز فليك، بدأت الأسئلة بشأن مستقبل فيتور روكي، وهل سيستمر مع الألماني أو سيواصل البحث عن نادٍ جديد.