فليك يحسم مستقبل فيتور روكي مع برشلونة
منح هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، الضوء الأخضر لبقاء فيتور روكي مع الفريق، وبالتالي، يتمسك النادي بالخطة الأولية مع المهاجم البرازيلي، والتي كانت دائمًا صقله هجوميًّا ليكون خليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الحالي.
المهاجم البرازيلي انضم إلى برشلونة في يناير الماضي، لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع المدرب تشافي، الذي فتح أمامه الباب للرحيل.
ومع رحيل تشافي هيرنانديز، ووصول هانز فليك، بدأت الأسئلة بشأن مستقبل فيتور روكي، وهل سيستمر مع الألماني أو سيواصل البحث عن نادٍ جديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإن فليك يدرك تمامًا الصعوبات المالية التي ستقيّد برشلونة، خلال سوق سوق الانتقالات الصيفي هذا الموسم، لذلك يركز المدرب الألماني على إدارة اللاعبين المتواجدين تحت سيطرته، إذ يُدرك أنه جاء إلى برشلونة لمحاولة الاستفادة القصوى من الفريق الحالي.
وتابع التقرير: "إذا كان هناك لاعب سيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد برغبة قوية لحجز مركز أساسي، فهو بلا شك فيتور روكي".
وكان أندري كوري، وكيل أعمال فيتور روكي، صرَّح مؤخرًا "فيتور روكي سيبدأ من الصفر مع فليك، فهو لاعب من الطراز العالمي، مثل: ليفاندوفسكي، وفينيسيوس على سبيل المثال، استغرق عامين للتأقلم في إسبانيا".