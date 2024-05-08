خطوة جديدة من برشلونة لضم تشافي سيمونز

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه برشلونة لخطوة أخرى من أجل ضم تشافي سيمونز، جناح فريق لايبزيغ الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب صاحب الـ21 عامًا كان انضم إلى صفوف النادي الألماني في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأربعاء، فإن "اللاعب لديه بند في عقده يسمح له باختيار وجهته للعب معارًا لموسم آخر، وهنا تفتح له أبواب برشلونة؛ إذ لن يتعين على النادي الكتالوني سوى تحمل راتبه، وبالتالي ستكون عملية قابلة للتحقيق لخزائن النادي الضعيفة".

وأضاف التقرير: "سيتأقلم سيمونز مع برشلونة منذ اليوم الأول؛ لأنه تدرب سابقا في أكاديمية لا ماسيا، ومن المثير للاهتمام أن والده كان يعتبر مدرب برشلونة الحالي، تشافي هيرنانديز، مثله الأعلى، ومن هنا جاءت تسميته بتشافي، بالإضافة إلى كونه مشجعًا لبرشلونة منذ الصغر، فإن سيمونز مرغوب فيه لأنه لاعب وسط هجومي، وهو ما لم ينجح فيه أي لاعب وسط آخر هذا الموسم باستثناء فيرمين لوبيز".