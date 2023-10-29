رشق حافلة ليون بالحجارة وإصابة دامية للمدرب غروسو قبل مواجهة مارسيليا (فيديو)
أزمة عنيفة تهدد بتأجيل مباراة ليون ومارسيليا
كشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الفرنسي تدرس تأجيل مباراة مارسيليا وضيفه ليون المقررة إقامتها، مساء اليوم الأحد، بسبب تعرّض حافلة ليون للرشق بالحجارة.
ووفقًا لما ذكرته قناة "بي إن سبورتس"، فقد تعرضت حافلة فريق ليون للرشق بالحجارة، وأصيب المدرب الإيطالي غروسو، قبل بداية مباراة القمة ضد مارسيليا في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، حيث أصبحت المباراة مهددة بالتأجيل.
وظهر المدرب فابيو غروسو مصابًا بقوة جراء الاعتداء الذي تعرضت له الحافلة، حيث وضع ضمادة حول رأسه، كما ظهر زجاج حافلة الفريق مهشَّمًا.
ويحتل فريق ليون المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي مارسيليا بالمركز العاشر برصيد 12 نقطة.