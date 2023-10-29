رشق حافلة ليون بالحجارة وإصابة دامية للمدرب غروسو قبل مواجهة مارسيليا (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الفرنسي تدرس تأجيل مباراة مارسيليا وضيفه ليون المقررة إقامتها، مساء اليوم الأحد، بسبب تعرّض حافلة ليون للرشق بالحجارة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "بي إن سبورتس"، فقد تعرضت حافلة فريق ليون للرشق بالحجارة، وأصيب المدرب الإيطالي غروسو، قبل بداية مباراة القمة ضد مارسيليا في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، حيث أصبحت المباراة مهددة بالتأجيل.