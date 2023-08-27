الفتح الرباطي يضرب موعدا مع اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية

تغلب الفتح الرباطي المغربي 2/0 على مضيفه (أي.إس) لوتو بوبو من بنين، في إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

وضرب الفتح الرباطي، موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب نسخة الموسم الماضي.

وتأهل الفتح الرباطي للدور الثاني بنتيجة إجمالية 5/0.