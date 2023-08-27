الفتح الرباطي يضرب موعدا مع اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية
الفتح الرباطي تأهل للدور الثاني بنتيجة إجمالية 5/0.
تغلب الفتح الرباطي المغربي 2/0 على مضيفه (أي.إس) لوتو بوبو من بنين، في إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.
وضرب الفتح الرباطي، موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب نسخة الموسم الماضي.
وتأهل الفتح الرباطي للدور الثاني بنتيجة إجمالية 5/0.
وتقدم الفتح الرباطي في الدقيقة 25 بتسجيل مروان العز بعد تمريرة بينية من أيوب نناح.
وقبل ثلاث دقائق من النهاية أضاف المدافع أنس باش الهدف الثاني للضيوف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
والصفاقسي أكثر ناد تحقيقا للقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب مقابل لقبين لكل من نهضة بركان والرجاء البيضاوي ومازيمبي والنجم الساحلي.