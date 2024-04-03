ضربة موجعة لمانشستر يونايتد بعد إصابة صخرتي دفاعه

أعلن مانشستر يونايتد، الثلاثاء، أن ثنائي قلب الدفاع فيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز سيغيبان عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بسبب إصابات عضلية.

وخرج ليندلوف قائد منتخب السويد في الشوط الثاني من مباراة، السبت الماضي، أمام برنتفورد (1 ـ 1) بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ليحل محله ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 69، في أول ظهور له منذ أوائل فبراير، بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

لكن سوء الحظ رافق المدافع الدولي الأرجنتيني بعد إصابته بشد في ربلة الساق أثناء التدريبات التي أعقبت المباراة ولن يكون متاحًا في المباريات المقبلة بحسب مصدر طبي داخل النادي.

وتعد إصابة كل من ليندلوف ومارتينيز ضربة موجعة للهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الذي لن يكون بإمكانه التعويل على صخرتي الدفاع في المباريات المقبلة وأولها، الخميس، أمام تشيلسي لحساب الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز ثم الأحد في قمة مرتقبة جدًا أمام ليفربول في الجولة الـ 32.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 48 نقطة قبل 9 مباريات على نهاية الدوري.