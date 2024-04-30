اليابان يهزم العراق ويلتحق بأوزباكستان في نهائي أمم آسيا دون 23 عاما

فرط منتخب العراق لأقل من 23 عاما في فرصة التأهل المباشر إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بباريس إثر خسارته أمام نظيره الياباني (2 ـ 0) في نصف نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها قطر.

وافتتح ماو هوسويا التسجيل لليابان بعد 28 دقيقة من انطلاق المباراة قبل أن يعزز ريوتارو أراكي تقدم بلاده قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول، لتحصد اليابان واحدة من بطاقات التأهل المباشر إلى الأولمبياد.