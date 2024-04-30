اليابان يهزم العراق ويلتحق بأوزباكستان في نهائي أمم آسيا دون 23 عاما
فرط منتخب العراق لأقل من 23 عاما في فرصة التأهل المباشر إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بباريس إثر خسارته أمام نظيره الياباني (2 ـ 0) في نصف نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها قطر.
وافتتح ماو هوسويا التسجيل لليابان بعد 28 دقيقة من انطلاق المباراة قبل أن يعزز ريوتارو أراكي تقدم بلاده قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول، لتحصد اليابان واحدة من بطاقات التأهل المباشر إلى الأولمبياد.
رغم محاولات العراق في الشوط الثاني، إلا أن الفريق الياباني تماسك بشكل جيد واعتمد على المرتدات التي أرهقت دفاع العراق بشدة.
وتتأهل أول ثلاث منتخبات من بطولة آسيا مباشرة إلى الأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق العالمي مع غينيا رابعة بطولة أفريقيا التي أقيمت العام الماضي لتحديد المتأهل منهما إلى أولمبياد باريس.
ويلعب العراق أمام إندونيسيا الخميس المقبل لقاء تحديد المركز الثالث للتعرف على المتأهل الثالث عن قارة آسيا إلى الأولمبياد، فيما تخوض اليابان نهائي البطولة أمام أوزبكستان يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل المسابقة والتعرف على منافس كل منهما في باريس.
ويلعب بطل كأس آسيا في المجموعة الرابعة التي تضم باراجواي ومالي وإسرائيل، فيما يلعب وصيف البطل في المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا ومصر وجمهورية الدومينيكان.
أما صاحب المركز الثالث فيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضمن الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.