عودة نجم الزمالك الهارب

استعاد نادي الزمالك المصري خدمات لاعبه الهارب البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق.

وغادر سامسون إلى بلاده مطلع شهر يونيو الماضي لخوض معسكر مع منتخب بنين خلال فترة التوقف الدولي.

ولكن اللاعب البنيني انقطع عن تدريبات الزمالك، ورفض العودة من بلاده بسبب عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة.

وشهد مران الفريق اليوم السبت عودة سامسون مجددًا للتدريبات بعد غياب استمر أكثر من 40 يومًا.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة بلدية المحلة بعد غدٍ الإثنين المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدوري المصري.

وانضم سامسون أكينيولا إلى صفوف الزمالك في صيف 2022 قادمًا من كاراكاس الفنزويلي.

ولكن اللاعب صاحب الـ 24 عامًا لم يقدم المستوى المنتظر على مدار ما يقرب من عامين.

وسجل سامسون 4 أهداف فقط خلال 31 مباراة بقميص الزمالك، وقدم تمريرة حاسمة لزملائه.

وطالب البعض برحيل اللاعب البنيني عن صفوف الزمالك لاستقدام مهاجم جديد لقيادة الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

ويسعى الزمالك لختام موسمه المحلي باحتلال مركز متقدم في الدوري المصري بعدما ابتعد تمامًا عن المنافسة على اللقب.

ويحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز، ويتبقى للفريق 5 مباريات مؤجلة.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي، ولكنه خسر لقب كأس مصر على يد الأهلي منافسه التقليدي.