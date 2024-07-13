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رياضة

إنتر ميلان يعلن تعاقده مع الإيراني مهدي طارمي

إنتر ميلان يعلن تعاقده مع الإيراني مهدي طارمي
مهدي طارمي يوقع للإنترالمصدر: حساب إنتر ميلان على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 7:44 ص

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده رسميًّا مع الإيراني مهدي طارمي، قادما من بورتو البرتغالي، بعقد حتى عام 2027.

ووفقا لتقارير سابقة سيكون طارمي بمثابة تعزيز هام لخط هجوم إنتر، خاصة مع اقتراب التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل عن صفوف النيراتزوري.

ونشر نادي إنتر ميلان صوراً لتوقيع اللاعب على عقود انضمامه رسميًّا للفريق الإيطالي، اليوم السبت.

 

 

وواجه طارمي إنتر من قبل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في دور الـ16.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع بورتو 6 أهداف، وصنع 4 أخرى خلال الموسم الجاري.

وانضم طارمي إلى بورتو من ريو آفي مقابل 4 مليون في صيف 2020.

واحترف طارمي في أوروبا من بوابة ريو آفي في 2019.

وبدأ اللاعب الإيراني مشواره في الدوري المحلي، وكان أشهر الأندية التي ارتدى قميصها هو بيرسبوليس، قبل الانتقال إلى الغرافة في قطر ثم ريو آفي وبورتو في البرتغال.

الدوري الإيطالي

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