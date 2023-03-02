الموعد والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة ريال مدريد ضد برشلونة
تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) لمتابعة اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس ملك إسبانيا.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (سانتياغو برنابيو) في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي وأيضاً المعلق مشاري القرني.
مشوار الفريقين
تأهل ريال مدريد إلى دور الأربعة بعدما تخطى عقبة كاسيرينيو بنتيجة 1-0 في دور الـ32.
وفاز ريال مدريد على فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 كما تغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في دور الثمانية.
وصعد برشلونة بعد تغلبه على حساب إنتر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ32.
وتأهل برشلونة على حساب أتلتيكو سبتة بنتيجة 5-0 في دور الستة عشر ، وتغلب على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0 في دور الثمانية.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل الفريقان في 251 مباراة رسمية، وفاز ريال مدريد 101 مرة مقابل 98 انتصارا لصالح برشلونة على صعيد كل البطولات بجانب 52 تعادلا.. وسجل ريال مدريد 419 هدفاً مقابل 412 هدفاً لبرشلونة.
وانتهت آخر مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 15 يناير الماضي في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بفوز برشلونة بنتيجة 3-1.
وتقابل الفريقان في كأس الملك 35 مرة، وفاز ريال مدريد 12 مرة مقابل 15 فوزا لصالح برشلونة مع 8 تعادلات.
وتأهل برشلونة على حساب ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك 2019، وهي آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس الملك، وتعادلا بنتيجة 1-1، وفاز برشلونة على حساب ريال مدريد بنتيجة 3-0.
أسلحة ريال مدريد
يطمع ريال مدريد في تحقيق الفوز على ملعبه قبل الذهاب إلى ملعب (كامب نو) من أجل الثأر من برشلونة الذي فاز بلقب كأس السوبر مؤخراً.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يجب أن يكون متكاملاً في الأداء الدفاعي والهجومي، مؤكداً أن الفريق على بعد خطوة من التأهل للنهائي.
وأشار إلى أن فريقه قام بتقييم مبارياته الماضية ضد برشلونة ويسعى لتلافي بعض الأخطاء التي وقع بها اللاعبون.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي داني كارفخال وإيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر وناتشو فرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني وتوني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي خط الهجوم فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.
أوراق برشلونة
يتطلع برشلونة لتكرار تفوقه على حساب ريال مدريد بعدما حقق لقب كأس السوبر أمام الفريق الملكي.
وقال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنافسة مختلفة في كأس الملك، وكل مواجهة لها حساباتها.
وأشار إلى أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمباراة، خاصة أنه بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الإسباني ونتائجه رائعة، خاصة في الفترة الأخيرة.
ويغيب عن برشلونة الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي للإصابة، ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وجوليس كوندي وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وفرينكي دي يونغ مع ثلاثي الهجوم رافينيا وفران توريس وجافي.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد دي لييج البلجيكي الإسباني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون خارج التوقعات، موضحاً أن برشلونة لديه غيابات مؤثرة خاصة ليفاندوفسكي وديمبيلي.
وأشار إلى ريال مدريد يمر بحالة فنية رائعة بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية ثم الفوز على ليفربول الإنجليزي بخماسية في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يزيد الدوافع لديه لتحقيق الفوز والثأر من برشلونة.