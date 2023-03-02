الموعد والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

مشوار الفريقين

تأهل ريال مدريد إلى دور الأربعة بعدما تخطى عقبة كاسيرينيو بنتيجة 1-0 في دور الـ32.

وفاز ريال مدريد على فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 كما تغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في دور الثمانية.

وصعد برشلونة بعد تغلبه على حساب إنتر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ32.

وتأهل برشلونة على حساب أتلتيكو سبتة بنتيجة 5-0 في دور الستة عشر ، وتغلب على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0 في دور الثمانية.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الفريقان في 251 مباراة رسمية، وفاز ريال مدريد 101 مرة مقابل 98 انتصارا لصالح برشلونة على صعيد كل البطولات بجانب 52 تعادلا.. وسجل ريال مدريد 419 هدفاً مقابل 412 هدفاً لبرشلونة.

وانتهت آخر مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 15 يناير الماضي في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بفوز برشلونة بنتيجة 3-1.

وتقابل الفريقان في كأس الملك 35 مرة، وفاز ريال مدريد 12 مرة مقابل 15 فوزا لصالح برشلونة مع 8 تعادلات.

وتأهل برشلونة على حساب ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك 2019، وهي آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس الملك، وتعادلا بنتيجة 1-1، وفاز برشلونة على حساب ريال مدريد بنتيجة 3-0.