هل غيّر اليويفا قواعد لمسة اليد؟

وبرزت هذه التغييرات المحتملة عندما رأى كاي هافيرتز، لاعب وسط آرسنال، الكرة تنطلق من جسده إلى ذراعه الممدودة.

وكانت كل الأنظار موجهة إلى تقنية الـ"VAR"، التي اعتبرت أن لانس الفرنسي لا ينبغي أن يحصل على ضربة جزاء واستمر اللعب.

وأثار القرار غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كان مانشستر يونايتد محظوظًا أيضًا بتجنب تلقي ضربة جزاء في تعادله 3/3 مع غالطة سراي.

وكتب أحد المتابعين على منصة "X": "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمزح تمامًا، ما الذي يجعل لمسة يد لفالينتينو ليفرامينتو بمثابة ضربة جزاء ضد نيوكاسل وكاي هافيرتز ليست ضربة جزاء للانس الليلة؟"