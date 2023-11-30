هل غيّر اليويفا قواعد لمسة اليد؟
وجد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" نفسه تحت مزيد من التدقيق، مع تصاعد "الدراما" في مباريات دوري أبطال أوروبا.
وفي الدقيقة 90+8 من المواجهة المهمة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، أصيب نيوكاسل بالصدمة بعد معاقبة الظهير الأيمن تينو ليفرامينتو بسبب ارتداد الكرة من فخذه إلى يده.
وبحسب صحيفة "ميرور" أصيب المشجعون والنقاد بالذهول عندما احتسب الحكم سيمون مارسينياك ضربة جزاء، بعد أن شاهد بضع عمليات إعادة على الشاشة.
وسمح ذلك لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بتعديل النتيجة 1/1، وقللت النتيجة بشكل كبير من آمال نيوكاسل في التأهل إلى دور الـ16.
وبعد أقل من 24 ساعة، أفلت آرسنال من العقوبة بالموقف ذاته تقريبًا وسط مزاعم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى محادثات عاجلة حول تغيير قواعده المتعلقة بلمسات اليد.
وذكرت "ميرور" أن رؤساء كرة القدم الأوروبية يناقشون ما إذا كان يجب جعل القواعد أكثر صرامة وأكثر انسجامًا مع ما نراه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تُظهر الإحصائيات أن العقوبات يتم تطبيقها بشكل أقل تكرارًا.
وبرزت هذه التغييرات المحتملة عندما رأى كاي هافيرتز، لاعب وسط آرسنال، الكرة تنطلق من جسده إلى ذراعه الممدودة.
وكانت كل الأنظار موجهة إلى تقنية الـ"VAR"، التي اعتبرت أن لانس الفرنسي لا ينبغي أن يحصل على ضربة جزاء واستمر اللعب.
وأثار القرار غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كان مانشستر يونايتد محظوظًا أيضًا بتجنب تلقي ضربة جزاء في تعادله 3/3 مع غالطة سراي.
وكتب أحد المتابعين على منصة "X": "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمزح تمامًا، ما الذي يجعل لمسة يد لفالينتينو ليفرامينتو بمثابة ضربة جزاء ضد نيوكاسل وكاي هافيرتز ليست ضربة جزاء للانس الليلة؟"
وكتب آخر: "تخيل مشاهدة كرة القدم للمرة الأولى، وأول مباراتين لك هي نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان، وآرسنال ضد لانس، ورؤية ليفرامينتو يضيع ضربة جزاء وهافيرتز لا يضيع ضربة جزاء لنفس الشيء، كنت ستفترض أساسًا أن الحكام يقلبون العملة لتحديد كرات اليد".
وذكرت "ميرور" أنه بالنسبة للقرار الذي صدر ضد نيوكاسل، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتقد أن حكم الفيديو المساعد توماس كوياتكوفسكي ارتكب خطأ في قراره بالتوصية بإجراء مراجعة على أرض الملعب لزميله البولندي مارسينياك، وتم تنحي كوياتكوفسكي بعد ذلك عن مهامه في تقنية الـVAR قبل مباراة ريال سوسيداد وريد بول سالزبورغ.
ووفقًا للصحيفة فقد تم احتساب ضربات جزاء في مباريات دوري أبطال أوروبا ما يقرب من أربعة أضعاف مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي تدرس الآن تغيير توجيهاتها للمسؤولين اعتبارًا من الموسم المقبل فصاعدًا على أمل تجنب قدر أقل من التدقيق.