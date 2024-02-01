أول تعليق من حسين لبيب حول صفقات الزمالك

ونجح الزمالك حتى الآن في ضم كل من أحمد حمدي، مهاب ياسر، محمد عاطف، ياسر حمد، محمد شحاتة، ناصر ماهر، زياد كمال، سيف جعفر، وأخيرًا عبدالله السعيد، وأخيرًا مصطفى أشرف قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقبيل تلك التعاقدات الزمالك قد نجح في فتح باب القيد بعد حل الأزمات السابقة لدى فيفا، والتي تسببت في منع الفريق من التعاقدات.

وأصدر حسين لبيب بيانًا رسميًا، عبر حسابته المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي قال فيه: "الزمالك أولا الحمد لله رب العالمين، الشكر واجب ..ألف شكر لكل زملائي أعضاء مجلس الإدارة، لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق، وتركوا جميعا أعمالهم، وأسرهم واخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيمة".

وأضاف: "أشكر لجنة الاستثمار والتمويل، لما قدموه من مجهودات، وتفانوا في حب نادينا العظيم ومصممين، على عدم ذكر أسمائهم، وعن قريب كما، وعدتكم سوف أظهر لإيضاح الصورة الكاملة".

واختتم: "هدفنا الأول إسعاد جماهيرنا العظيمة، الوفية عاش نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر".