انهيار مفاوضات ليفربول مع أقوى مرشح لخلافة كلوب

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا عن انهيار مفاوضات ليفربول مع المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ووفقا لسيبولفيدا فإن ليفربول أبلغ وكيل أعمال أموريم أن النادي الإنجليزي لن يدفع راتبا صافيا للمدرب الشاب قدره 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

وأكد الصحفي البرتغالي أن أموريم البالغ من العمر 39 عاما لا يريد قبول أقل من ذلك، ولذلك فإن الصفقة يمكن أن تنهار، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

وبحسب سيبولفيدا فإنه لا توجد فرصة لذهاب أموريم إلى ويستهام.

وكان أموريم أبرز المرشحين لخلافة الألماني يورغن كلوب في ليفربول لكن يبدو أنه يبتعد عن أنفيلد.

ويأتي ذلك بعدما قالت شبكة "سكاي سبورتس"، أمس الأربعاء، إن "ليفربول بدأ المفاوضات مع فينورد من أجل التعاقد مع مدربه آرني سلوت".

في حين ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع الحالي.