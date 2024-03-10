حقيقة تقليل محمد صلاح من رونالدو (فيديو)
يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعمون ناشروه أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، يقلل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في مقابل الإشادة بغريمه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.
وبالبحث عن موعد وتوقيت نشر الفيديو، سنجد أنه تم تداوله منذ عام تقريبا، حيث يتواجد أحد الأشخاص أمام مقر تدريبات ليفربول ويوجه أسئلة للاعبي "الريدز" عن الأفضل بين ميسي ورونالدو؟.. ليضحك داروين نونيز، نجم ليفربول، ويجيب: "صلاح".
ثم تحرك الشخص نفسه إلى محمد صلاح ووجه إليه السؤال نفسه، ولكن صلاح قام بالضحك ولم يرد وأكمل طريقه، ولكن من قاموا بتداول الفيديو كتبوا عليه أن صلاح، قال: "ميسي بالتأكيد، هذا الأمر لم يعد محل نقاش"، وهو ما لم يحدث في الفيديو أو يسمع صوت صلاح يردد مثل هذه الكلمات.
ويستعد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، مساء الأحد، في لقاء مثير في إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي للبحث عن الصدارة، التي خطفها آرسنال، اليوم السبت، بالفوز على برنتفورد.
وبشكل عام لعب، محمد صلاح 20 مباراة أمام مانشستر سيتي، 19 منها مع ليفربول، وواحدة بقميص تشيلسي، مسجلا 11 هدفا، وصنع 6 أخرى.