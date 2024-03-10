حقيقة تقليل محمد صلاح من رونالدو (فيديو)

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعمون ناشروه أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، يقلل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في مقابل الإشادة بغريمه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.

وبالبحث عن موعد وتوقيت نشر الفيديو، سنجد أنه تم تداوله منذ عام تقريبا، حيث يتواجد أحد الأشخاص أمام مقر تدريبات ليفربول ويوجه أسئلة للاعبي "الريدز" عن الأفضل بين ميسي ورونالدو؟.. ليضحك داروين نونيز، نجم ليفربول، ويجيب: "صلاح".