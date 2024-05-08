إجراء حاسم من النصر السعودي قبل مواجهة الهلال

يبدو أن نادي النصر السعودي تعلم الدرس من أحداث مباراة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت في أبوظبي.

وخسر النصر أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وقد أدارها الحكم السعودي محمد الهويش.

وخلال تلك المباراة قام الهويش بطرد كريستيانو رونالدو نجم النصر، وهي الحالة التي أثارت جدلا كبيرا خاصة أن الصور أظهرت أن علي البليهي مدافع الهلال هو من بادر بدهس قدم البرتغالي.