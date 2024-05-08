مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصرمتداولة

إجراء حاسم من النصر السعودي قبل مواجهة الهلال

لم يعلن بشكل رسمي عن موعد المباراة حتى الآن.

يبدو أن نادي النصر السعودي تعلم الدرس من أحداث مباراة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت في أبوظبي.

وخسر النصر أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وقد أدارها الحكم السعودي محمد الهويش.

وخلال تلك المباراة قام الهويش بطرد كريستيانو رونالدو نجم النصر، وهي الحالة التي أثارت جدلا كبيرا خاصة أن الصور أظهرت أن علي البليهي مدافع الهلال هو من بادر بدهس قدم البرتغالي.

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ووفقا لمصادر "إرم نيوز"فقد طلب نادي النصر السعودي تعيين طاقم تحكيم أجنبي من حكام النخبة، ومن قارة أوروبا بالتحديد من أجل إدارة مباراته أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الملك أحد يومي 30 و 31 مايو الجاري.

ولم يعلن بشكل رسمي عن موعد المباراة حتى الآن.

وعلى الرغم من أن النصر هو من طلب طاقما أجنبيا، يعتبر نادي الهلال هو أكثر ناد في دوري روشن طلبا للحكام الأجانب هذا الموسم.

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وتردد أن من بين الأزمات التي سببت في رحيل الإدارة السابقة لنادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر هو عدم طلب أطقم تحكيم أجنبية كثيرا لمباريات الفريق.

ويرغب النصر بشدة في الفوز بكأس الملك من أجل إنهاء موسم كارثي بشكل مميز؛ إذ خسر الفريق 3 بطولات هي الدوري، والسوبر، ودوري أبطال آسيا.

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