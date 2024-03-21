ردٌّ صادم من رابطة الدوري الإسباني على ريال مدريد

ردٌّ صادم من رابطة الدوري الإسباني على ريال مدريد
ردت رابطة الدوري الإسباني الممتاز على الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراته ضد أوساسونا، السبت الماضي، بطريقة غير متوقعة.
وعقب المباراة التي حسمها رفاق إبراهيم دياز بنتيجة (4 ـ 2) رفعت إدارة ريال مدريد شكوى ضد حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا لعدم تضمينه الإهانات العنصرية التي وجهها مشجعو أوساسونا إلى مهاجمه الرازيلي فينيسيوس جونيور.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "لقد تجاهل مونويرا طوعًا وعمدًا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة، مرارًا وتكرارًا، تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تنبيهه إلى ذلك من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تصدر فيها تلك الإهانات".
وبعد 3 أيام ردت رابطة الليغا على دعوى الريال عبر بيان رسمي شددت فيه رفضها التام للشكوى التي قدمها فريق ريال مدريد.
وقالت الليغا في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إيكس": "ترفض لجنة مفوضي الليغا بشكل تام البلاغ الذي قدمه نادي ريال مدريد ضد الحكم مارتينيز مونويرا أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتعلن دعمها الكامل لمارتينيز مونويرا وكل الحكام الإسبان".
وأضافت: "تلتزم رابطة الدوري الاسباني بقوة بالقضاء على جميع أشكال العنف، والعنصرية، والكراهية، وعدم التسامح، في كرة القدم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية والوقاية".
وعلّق البيان على دعوى ريال مدريد، متصدر الدوري بالقول: "في هذا السياق، ترى لجنة مفوضي الليجا أن بلاغ نادي ريال مدريد هو تعبير آخر عن الحملة القاسية التي ينفذها النادي ضد الحكام الإسبان، ويهدف للضغط عليهم من أجل الحصول على ميزة تنافسية في القرارات التي يتعيّن عليهم اتخاذها، لقد أثبتت اللجنة الفنية للحكام أن سلوك مارتينيز مونويرا في المباراة لا يشوبه شائبة."
وشهدت المباراة احتجاجات عارمة من لاعبي ريال مدريد، خاصة نجمه فينيسيوس جونيور على الحكم بعد تجاهله الإساءات العنصرية الصاردة عن مدرجات أوساسونا.