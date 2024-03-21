ردٌّ صادم من رابطة الدوري الإسباني على ريال مدريد

ردت رابطة الدوري الإسباني الممتاز على الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراته ضد أوساسونا، السبت الماضي، بطريقة غير متوقعة.

وعقب المباراة التي حسمها رفاق إبراهيم دياز بنتيجة (4 ـ 2) رفعت إدارة ريال مدريد شكوى ضد حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا لعدم تضمينه الإهانات العنصرية التي وجهها مشجعو أوساسونا إلى مهاجمه الرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "لقد تجاهل مونويرا طوعًا وعمدًا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة، مرارًا وتكرارًا، تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تنبيهه إلى ذلك من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تصدر فيها تلك الإهانات".