ترتيب الدوري السعودي.. "هاتريك" رونالدو يقود النصر لفوز كبير على الطائي
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية من الأهداف ليقود النصر للفوز 5-1 على عشرة من لاعبي الطائي وتحقيق ثاني انتصار على التوالي في دوري المحترفين السعودي، اليوم السبت.
وتقدم النصر أولا بهدف سجله أوتافيو في الدقيقة 20 قبل أن يدرك الطائي التعادل سريعا بعدها بدقيقتين بهدف سجله فيرجيل ميسيدان الذي طُرد في الدقيقة 36 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله على ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثاني للنصر من ضربة رأس مستغلا عرضية لعبها ساديو ماني بمهارة.
وتواصلت هيمنة النصر على الشوط الثاني وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف، اثنان منها في غضون ثلاث دقائق، ليحقق النصر فوزه الثاني على التوالي في الدوري ليصل إلى النقطة 59 في المركز الثاني.