تعرض لهجوم عنيف.. كلوب يلتقي شون كوكس مشجع ليفربول (فيديو)
أمضى مدرب ليفربول يورغن كلوب بعض الوقت مع شون كوكس بعد عودة مشجع الريدز إلى أنفيلد بعد ظهر أمس الأحد.
وكان شون في حالة حرجة وعانى من إصابات غيرت حياته بعد هجوم من مشجع لروما قبل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد عام 2018.
وسافر شون، الذي اضطر نتيجة الحادث إلى تعلم المشي مرة أخرى، من جمهورية أيرلندا لحضور مباراة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد فوز ليفربول 2/1 أمضى شون كوكس لحظات حميمة مع كلوب داخل نفق ملعب آنفيلد.
وفي الهجوم تعرض شون لإصابة خطيرة في الدماغ واضطر إلى تعلم المشي مرة أخرى بعد الحادث.
ويوم الأحد، سافر شون مع عائلته من أيرلندا لمشاهدة ليفربول أمام برايتون.
وفي مقطع فيديو نشره ليفربول على حسابه في منصة "X" شوهد كلوب وهو يبتسم ويسير باتجاه مشجع ليفربول وعائلته الذين كانوا يقفون بجوار نفق الملعب.
ووقف كوكس على قدميه بمساعدة عائلته قبل أن يعانق كلوب، وقال المدرب الألماني للمشجع: "سعيد جدًا لرؤيتك".
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فقد ترك الاعتداء مشجع ليفربول في غيبوبة لمدة ستة أسابيع، وخضع لإعادة تأهيل واسعة النطاق في مركز والتون في ليفربول قبل نقله إلى مستشفى دبلن، وعاد إلى منزله في مارس 2020.
واعترف سيمون ماستريللي مشجع روما، بالذنب في مهاجمة كوكس، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في 2019.
وسبق أن كرّم لاعبو ليفربول المشجع، حاملين لافتة كتب عليها: "شون كوكس، لن تمشي وحدك أبدًا" بعد الفوز على روما في مايو 2018.