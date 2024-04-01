تعرض لهجوم عنيف.. كلوب يلتقي شون كوكس مشجع ليفربول (فيديو)

أمضى مدرب ليفربول يورغن كلوب بعض الوقت مع شون كوكس بعد عودة مشجع الريدز إلى أنفيلد بعد ظهر أمس الأحد.

وكان شون في حالة حرجة وعانى من إصابات غيرت حياته بعد هجوم من مشجع لروما قبل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد عام 2018.

وسافر شون، الذي اضطر نتيجة الحادث إلى تعلم المشي مرة أخرى، من جمهورية أيرلندا لحضور مباراة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد فوز ليفربول 2/1 أمضى شون كوكس لحظات حميمة مع كلوب داخل نفق ملعب آنفيلد.

وفي الهجوم تعرض شون لإصابة خطيرة في الدماغ واضطر إلى تعلم المشي مرة أخرى بعد الحادث.