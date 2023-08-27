ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي ويقود إنتر ميامي للفوز على نيويورك (فيديو)
هذا الهدف الـ11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي
سجل ليونيل ميسي هدفه الأول في دوري المحترفين الأمريكي بعد نزوله بديلا ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز أمام جمهور مفعم بالحماس، فجر الأحد.
وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة الـ 60، في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.
وهذا الهدف الـ 11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي في 15 يوليو الماضي، كما حقق ميامي فوزه الأول بالمسابقة منذ 13 مايو.
وقبل وصول ميسي خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في ست مباريات فقط مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.
ولم يجر ميسي تدريبات إحماء لكن الجماهير هتفت باسمه في الدقائق الأولى وتكرر ذلك في الدقيقة الـ 35 قبل أن يحرز الوافد الجديد دييغو غوميز الهدف الأول.