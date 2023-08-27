ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي ويقود إنتر ميامي للفوز على نيويورك (فيديو)

‭ ‬سجل ليونيل ميسي هدفه الأول في دوري المحترفين الأمريكي بعد نزوله بديلا ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز أمام جمهور مفعم بالحماس، فجر الأحد.

وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة الـ 60، في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.