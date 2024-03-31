ترتيب الدوري الإنجليزي.. برنتفورد يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

منح هدف التعادل الذي سجله كريستوفر آغير في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع نقطة لبرنتفورد خلال التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، ليقوض آمال يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واعتقد البديل ميسون ماونت أنه منح يونايتد فوزا مثيرا وغير مستحق عندما سجل هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعد أن سيطر برنتفورد على المباراة.

لكن آغير سدد من مسافة قريبة في مرمى يونايتد محرزا هدف التعادل إثر تمريرة عرضية من إيفان توني بعدها بثلاث دقائق ليمنح برنتفورد نقطة ستجعله يستمر في المركز 15 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

ويظل يونايتد في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع وثماني نقاط عن توتنهام هوتسبير في المركز الخامس، وهو مكان قد يكون كافيا لبلوغ الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.