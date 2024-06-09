تصريح مثير.. سر رفض بعض جماهير النصر السعودي لصفقة تشيزني
أثارت مفاوضات نادي النصر السعودي للتعاقد مع فويتشيك تشيزيني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي انقسامًا لدى جماهير وصيف دوري روشن.
وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أن النصر بدأ محادثات مع إدارة يوفنتوس للحصول على خدمات الحارس البولندي.
وأشار رومانو إلى ترحيب إدارة يوفنتوس بفكرة رحيل حارس مرماه ولكن تبقى الصفقة بانتظار القرار النهائي من جانب الحارس صاحب الـ 34 عامًا.
ولعب تشيزيني في صفوف آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي قبل رحيله إلى روما الإيطالي ثم الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2017.
ودشنت بعض جماهير النصر هاشتاج تحت عنوان "تشيزيني مرفوض" للتعبير عن احتجاجها على فكرة التعاقد مع حارس يوفنتوس.
وتحدث بعض مشجعي النصر عن عدم قدرة حارس يوفنتوس على اللعب بقدميه بالشكل المثالي بجانب أن طموح الجماهير يتمثل في التعاقد مع حارس أكبر مثل يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الإسباني وثنائي منتخب البرازيل أليسون باكير حارس ليفربول الإنجليزي وإيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي.
ولكن السبب الرئيس لرفض تشيزيني من جانب جماهير النصر تصريح قديم لحارس يوفنتوس نقلته عدد من المواقع العالمية يرفض خلاله فكرة الرحيل للدوري السعودي.
وقال تشيزني وقتها: "لا أعاني نقصًا في الأموال كي أرحل للدوري السعودي، أفضل خوض التحديات الرائعة وحماية عرين يوفنتوس".
وأتم: "أفهم أن شخصًا ما قد يتخذ هذا القرار لجلب المال ولكن هناك أمور أخرى بخلاف الأموال يجب التركيز عليها".