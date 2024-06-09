تصريح مثير.. سر رفض بعض جماهير النصر السعودي لصفقة تشيزني

أثارت مفاوضات نادي النصر السعودي للتعاقد مع فويتشيك تشيزيني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي انقسامًا لدى جماهير وصيف دوري روشن.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أن النصر بدأ محادثات مع إدارة يوفنتوس للحصول على خدمات الحارس البولندي.

وأشار رومانو إلى ترحيب إدارة يوفنتوس بفكرة رحيل حارس مرماه ولكن تبقى الصفقة بانتظار القرار النهائي من جانب الحارس صاحب الـ 34 عامًا.

ولعب تشيزيني في صفوف آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي قبل رحيله إلى روما الإيطالي ثم الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2017.