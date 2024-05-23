المستقبل واعد.. فيديو مذهل لبراعم برشلونة يكتسح الإنترنت (فيديو)

تداول مغردون، فيديو لفريق برشلونة تحت 12 عامًا، وهم يتناقلون الكرة بطرية "تيكي تاكا" بشكل مذهل للغاية.

ووفقًا للفيديو المنتشر، يبلغ هؤلاء اللاعبون من العمر 11 عامًا، ويلعبون هذا النمط من كرة القدم على طريقة الكبار وباحترافية شديدة.

وتناقل الصغار الكرة من المرمى للمرمى، بطريقة "تيكي تاكا" دون أن يلمس المنافس الكرة، في مشهد مذهل للغاية، ليتم تداول الفيديو بشكل واسع على شبكة الإنترنت.