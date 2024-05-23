المستقبل واعد.. فيديو مذهل لبراعم برشلونة يكتسح الإنترنت (فيديو)
تداول مغردون، فيديو لفريق برشلونة تحت 12 عامًا، وهم يتناقلون الكرة بطرية "تيكي تاكا" بشكل مذهل للغاية.
ووفقًا للفيديو المنتشر، يبلغ هؤلاء اللاعبون من العمر 11 عامًا، ويلعبون هذا النمط من كرة القدم على طريقة الكبار وباحترافية شديدة.
وتناقل الصغار الكرة من المرمى للمرمى، بطريقة "تيكي تاكا" دون أن يلمس المنافس الكرة، في مشهد مذهل للغاية، ليتم تداول الفيديو بشكل واسع على شبكة الإنترنت.
يذكر أن فريق برشلونة، تحت 12 عامًا، تُوج، منذ أسبوعين، بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على فريق إي برات بنتيجة 14-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيوتات إسبورتيفا.
ويواصل برشلونة، سيطرته على دوريات الناشئين هذا الموسم، إذ حقق الفريق 8 ألقاب دوري من التسعة التي يتنافس فيها بمختلف الأعمار.
وفريق تحت 8 أعوام هو فقط من لم يحقق أي لقب للناشئين هذا الموسم.