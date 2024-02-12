تقرير جديد يحسم علاقة مبابي مع باريس سان جيرمان

كشف دانيال ريولو، الإعلامي بإذاعة "RMCsport"، عن آخر تطورات علاقة كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، وهل سيستمر اللاعب أو قرر بالفعل الرحيل عن النادي الفرنسي؟.

العقد الحالي لصاحب الـ24 عامًا مع باريس سان جيرمان سينتهي صيف 2024، أي نهاية الموسم الحالي.

وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تفيد بأن مبابي توصل إلى اتفاق بالفعل مع ريال مدريد للانتقال إلى النادي الإسباني الصيف المقبل.

وحسم دانيال ريولو، عبر الإذاعة الفرنسية الشهيرة، المسألة، قائلًا: "مبابي وباريس انتهى الموضوع.. مبابي لن يستمر في باريس سان جيرمان، الأمر انتهى".