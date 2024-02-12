تقرير جديد يحسم علاقة مبابي مع باريس سان جيرمان
كشف دانيال ريولو، الإعلامي بإذاعة "RMCsport"، عن آخر تطورات علاقة كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، وهل سيستمر اللاعب أو قرر بالفعل الرحيل عن النادي الفرنسي؟.
العقد الحالي لصاحب الـ24 عامًا مع باريس سان جيرمان سينتهي صيف 2024، أي نهاية الموسم الحالي.
وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تفيد بأن مبابي توصل إلى اتفاق بالفعل مع ريال مدريد للانتقال إلى النادي الإسباني الصيف المقبل.
وحسم دانيال ريولو، عبر الإذاعة الفرنسية الشهيرة، المسألة، قائلًا: "مبابي وباريس انتهى الموضوع.. مبابي لن يستمر في باريس سان جيرمان، الأمر انتهى".
وعن صيحات بعض جماهير سان جيرمان في مباراتهم الأخيرة ومطالبتهم للاعب بالبقاء، أوضح: "هذا لن يكون كافيًا هذه المرة، قصة مبابي مع باريس سان جيرمان انتهت، قلت هذا الأربعاء قبل الماضي، وكلما مرت الأيام سأعود لقول الشيء ذاته.. قصة مبابي في باريس انتهت".
وأضاف: "من المتوقع أن يعلن مبابي قراره بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الأسابيع المقبلة".
وسعى باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بفكرة تمديد عقده، الصيف الماضي، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل اللاعب؛ ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.
وسجل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا 30 هدفًا وصنع 7 في 29 مباراة شارك فيها خلال الموسم الجاري.