رد رسمي من الخمس الليبي على إشعال النار في حافلته والاعتداء على لاعبيه

أدان نادي الخمس الليبي، حادثة تعرض حافلة الفريق إلى الاحتراق مساء الأحد، وذلك عقب مباراة الجولة الـ19 أمام الملعب، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

ونشر نادي الخمس بيانا رسميا، الإثنين، بعد ساعات من الحادثة التي وصفها بالشنيعة والإجرامية في حق النادي والتي خرجت بالرياضة كليًّا عن مبادئها.

وقال النادي الذي يحتل المركز العاشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة في المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز: "يستنكر نادي الخمس الأفعال الإجرامية والخطيرة التي لا علاقة لها بالرياضة والتي تتنافى مع أخلاقيات ديننا الحنيف وسلوكيات مجتمعنا الليبي المحافظ".

وأضاف أن "النادي يهيب بالجهات الأمنية والجهات المسؤولة عن الرياضة في الدولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم".