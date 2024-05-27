رد رسمي من الخمس الليبي على إشعال النار في حافلته والاعتداء على لاعبيه
أدان نادي الخمس الليبي، حادثة تعرض حافلة الفريق إلى الاحتراق مساء الأحد، وذلك عقب مباراة الجولة الـ19 أمام الملعب، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.
ونشر نادي الخمس بيانا رسميا، الإثنين، بعد ساعات من الحادثة التي وصفها بالشنيعة والإجرامية في حق النادي والتي خرجت بالرياضة كليًّا عن مبادئها.
وقال النادي الذي يحتل المركز العاشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة في المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز: "يستنكر نادي الخمس الأفعال الإجرامية والخطيرة التي لا علاقة لها بالرياضة والتي تتنافى مع أخلاقيات ديننا الحنيف وسلوكيات مجتمعنا الليبي المحافظ".
وأضاف أن "النادي يهيب بالجهات الأمنية والجهات المسؤولة عن الرياضة في الدولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم".
وكان فريق الخمس خاض مباراة يوم الأحد، أمام فريق الملعب الليبي، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، ليتوقف رصيد الخمس عند 17 نقطة، لكن لا يزال لديه أمل في البقاء في الجولة الأخيرة، خصوصا بعد خسارة البشائر، وتعادل أساريا.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، نشر النادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لحافلة الفريق والنيران تشتعل فيها بشكل كامل.
وكتب عبر الموقع ذاته: "بعثة نادي الخمس تتعرض لأبشع أشكال العنف.. اللهم السلامة لبعثة الفريق الأول"، دون أن يوضح من المتسبب في العنف المشار إليه.
كما طالب النادي جماهيره بالوجود أمام مقر النادي بشكل فوري، مضيفًا أن عددًا من أفراد بعثة فريق الخمس يتواجدون في المستشفى، فيما يتواجد عدد آخر في المركز الطبي.