الهلال السعودي يقرب برشلونة من حسم صفقة زميل صلاح
تسعى إدارة برشلونة الإسباني لحسم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.
واستعانت برشلونة بخدمات المدرب الألماني هانز فليك لتولي المهمة بعد قرار الإطاحة بالمدرب تشافي هيرنانديز من منصبه.
وترغب إدارة برشلونة في تدعيم مركز الجناح الأيسر بشكل خاص لتحسين الأداء الهجومي للفريق الكتالوني في الموسم المقبل.
وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) عن اهتمام كبير من مسؤولي برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز نجم منتخب كولومبيا وليفربول الإنجليزي لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة قاموا بتحليل أداء اللاعب في الموسم الماضي، واستقروا على بدء التفاوض لضمه، لكنْ هناك تخوف كبير من المطالب المالية لناديه، خاصة أن عقده مستمر حتى صيف 2027.
ويقدم لويس دياز زميل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي مستويات جيدة في الموسم الماضي بقميص الريدز، بعدما سجل 13 هدفًا، وصنع 5 أهداف لزملائه.
واستقرت إدارة برشلونة على بيع اللاعب البرازيلي رافينيا، من أجل محاولة استقدام جناح جديد وتحديدًا لويس دياز لتدعيم الخط الأمامي.
وأكدت الصحيفة أنه رغم قناعة البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة بقدرات رافينيا، إلا أن هناك بعض النقاط السلبية في الضغط والارتداد الدفاعي والرغبة في استقدام لاعب أكثر فاعلية على المرمى، تدفع برشلونة للموافقة على رحيل اللاعب.
وتلقى رافينيا عرضًا من الهلال السعودي لضم اللاعب في الموسم المقبل، وهو ما رفضه اللاعب البرازيلي في وقت سابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يتحرك لإقناع رافينيا بقبول عرض الهلال، لحسم صفقة لويس دياز في الموسم المقبل.