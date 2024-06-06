الهلال السعودي يقرب برشلونة من حسم صفقة زميل صلاح

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) عن اهتمام كبير من مسؤولي برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز نجم منتخب كولومبيا وليفربول الإنجليزي لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة قاموا بتحليل أداء اللاعب في الموسم الماضي، واستقروا على بدء التفاوض لضمه، لكنْ هناك تخوف كبير من المطالب المالية لناديه، خاصة أن عقده مستمر حتى صيف 2027.

ويقدم لويس دياز زميل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي مستويات جيدة في الموسم الماضي بقميص الريدز، بعدما سجل 13 هدفًا، وصنع 5 أهداف لزملائه.