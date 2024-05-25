خلاف بين حسين عبد الغني والدعيع بشأن دخول الهلال لموسوعة جينيس (فيديو)

دخل حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، في جدال مع محمد الدعيع، حارس الهلال الأسبق، بعدما رفض الأول نسب إنجاز الهلال بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، للكرة السعودية.

واحتفل الهلال، مساء الجمعة، على ملعب "المملكة آرينا" بتتويجه بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي المناسبة التي حصل فيها النادي على شهادة اعتراف من موسوعة جينيس بتحقيق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بـ34 فوزًا.

واعتبر الدعيع أن ما فعله الهلال هو إنجاز وثّقته الموسوعة في كتابها وسيوضع باسم الكرة السعودية.