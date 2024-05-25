خلاف بين حسين عبد الغني والدعيع بشأن دخول الهلال لموسوعة جينيس (فيديو)
دخل حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، في جدال مع محمد الدعيع، حارس الهلال الأسبق، بعدما رفض الأول نسب إنجاز الهلال بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، للكرة السعودية.
واحتفل الهلال، مساء الجمعة، على ملعب "المملكة آرينا" بتتويجه بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي المناسبة التي حصل فيها النادي على شهادة اعتراف من موسوعة جينيس بتحقيق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بـ34 فوزًا.
واعتبر الدعيع أن ما فعله الهلال هو إنجاز وثّقته الموسوعة في كتابها وسيوضع باسم الكرة السعودية.
ولكن عبد الغني، اعترض على هذا الطرح في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، قائلا: "مع احترامي للجميع وليس تقليلاً من الهلال وإدارته ولاعبيه، لكن هذا الإنجاز يُحسب للنادي فقط، وليس للكرة السعودية".
وأضاف: "إذا حقق الهلال إنجازا آسيوياً ففي هذه الحالة نقول إنه باسم الكرة السعودية، لكن طالما أن الأمر على الصعيد المحلي فلا يُمكن نسبه للمملكة ككل".
وكانت انتصارات الهلال التي تحققت على مستوى جميع المسابقات توقفت بالخسارة أمام العين الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.