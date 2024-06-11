الاتحاد يهزم الأهلي في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة
اقتنص فريق كرة السلة في نادي الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي بنتيجة (80-78)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، بالجولة الثالثة من سلسلة نهائي دوري السوبر المصري للموسم الحالي 2023-2024.
وتقام المباريات بنظام best of 5، إذ يلتقي الفريقان في 5 مباريات، والفريق الفائز في 3 مباريات يتوج باللقب.
بهذا الفوز، يتفوق الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور النهائي حتى الآن.
الأهلي أنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (28-13)، قبل أن يضاعف النتيجة في الفترة الثانية، التي أنهاها (43-38)، واستمر الأهلي في التقدم بنهاية الفترة الثالثة بنتيجة (63-55)، قبل أن ينهي الاتحاد المباراة في الفترة الرابعة (80-78).
وكان الاتحاد السكندري حسم المواجهة الأولى أمام الأهلي (71-69)، قبل أن يعود الأهلي ليفوز في المباراة الثانية ضد الاتحاد بنتيجة (83-79)، ثم ضاعف الاتحاد النتيجة لصالحه بالفوز (80-78) في سلسلة نهائي دوري السوبر.
ومن المقرر أن تقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء يوم الخميس المقبل.
وفي حال فوز الاتحاد بالمباراة المقبلة لن يكون بحاجة لخوض المباراة الأخيرة، لأنه سيتوج باللقب المحلي بشكل رسمي، بعدما فاز 3-1 في مجموع لقاءات 4 جولات.
أما الأهلي فلا بديل عن فوزه بمباراتين متتاليتين من أجل حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.