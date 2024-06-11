الاتحاد يهزم الأهلي في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة

اقتنص فريق كرة السلة في نادي الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي بنتيجة (80-78)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، بالجولة الثالثة من سلسلة نهائي دوري السوبر المصري للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام المباريات بنظام best of 5، إذ يلتقي الفريقان في 5 مباريات، والفريق الفائز في 3 مباريات يتوج باللقب.

بهذا الفوز، يتفوق الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور النهائي حتى الآن.