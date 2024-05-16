بيرمان: وسائل الحماية من الرذاذ في فورمولا 1 تحتاج كثيرًا من التطوير
قال أوليفر بيرمان السائق الاحتياطي لفريق فيراري، اليوم الخميس، إن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سيتعيّن عليها إعادة النظر في وسائل الحماية المقترحة من الرذاذ في الطقس الممطر بعد أن أظهر اختبارٌ أُجري على حلبة فيورانو التابعة لفيراري أنها لم تُحدث فارقًا يذكر.
وجرب بيرمان وآرثر لوكلير، الشقيق الأصغر لشارل سائق فيراري، أحدث النماذج الأولية من وسائل الحماية، الأسبوع الماضي، إذ سار البريطاني خلف السائق القادم من موناكو الذي تم تجهيز سيارته بأغطية الإطارات المانعة للرذاذ.
وكانت الحلبة مبللة على المسارات المستقيمة، إذ اختبر بيرمان مقدار الاختلاف الذي تحدثه تغطية الإطارات على السيارة الملاحقة.
وقال بيرمان للصحفيين في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، إذ سيشارك في التجارب الحرة الأولى، غدًا الجمعة، مع فريق هاس: "أعتقد أنكم شاهدتم مقاطع الفيديو، وكانت متشابهة تمامًا.. لذلك أعتقد أنه بالعودة إلى لوحة التصميم، نحتاج إلى مواصلة التفكير في الأمر".
وأضاف: "ظلت الرؤية صعبة للغاية هناك. كانت أفضل قليلاً بالتأكيد وقد ذهب العمل إلى شيء ما، ولكن لم يتم إصلاح المشكلة برمتها.. قمنا بأربع أو 5 انطلاقات فقط لتجربة مستويات مختلفة من إغلاق الغطاء، لأنه إذا كان الغطاء مغلقًا بالكامل، سيكون ذلك صعبًا جدًا على درجة حرارة الإطارات".
وقال سائقون، العام الماضي، إن السباق تحت المطر والرذاذ هو أكبر مخاوف السلامة في فورمولا 1 في الوقت الحالي.