بيرمان: وسائل الحماية من الرذاذ في فورمولا 1 تحتاج كثيرًا من التطوير

وجرب بيرمان وآرثر لوكلير، الشقيق الأصغر لشارل سائق فيراري، أحدث النماذج الأولية من وسائل الحماية، الأسبوع الماضي، إذ سار البريطاني خلف السائق القادم من موناكو الذي تم تجهيز سيارته بأغطية الإطارات المانعة للرذاذ.

وكانت الحلبة مبللة على المسارات المستقيمة، إذ اختبر بيرمان مقدار الاختلاف الذي تحدثه تغطية الإطارات على السيارة الملاحقة.

وقال بيرمان للصحفيين في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، إذ سيشارك في التجارب الحرة الأولى، غدًا الجمعة، مع فريق هاس: "أعتقد أنكم شاهدتم مقاطع الفيديو، وكانت متشابهة تمامًا.. لذلك أعتقد أنه بالعودة إلى لوحة التصميم، نحتاج إلى مواصلة التفكير في الأمر".