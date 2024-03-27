رونالدو ينفعل على الحكم عقب خسارة البرتغال أمام سلوفينيا (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال والنصر السعودي، ظهر غاضبا بشدة عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، بالمباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.

وشارك رونالدو أساسيا في تشكيلة المنتخب البرتغالي، ولعب 90 دقيقة، لكنه عانى رفقة زملائه من الخسارة بنتيجة (0-2).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.