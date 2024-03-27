رونالدو ينفعل على الحكم عقب خسارة البرتغال أمام سلوفينيا (فيديو)
كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال والنصر السعودي، ظهر غاضبا بشدة عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، بالمباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.
وشارك رونالدو أساسيا في تشكيلة المنتخب البرتغالي، ولعب 90 دقيقة، لكنه عانى رفقة زملائه من الخسارة بنتيجة (0-2).
وبحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.
وأوضحت أن رونالدو عندما شاهد الحكم الرابع، وجه له إشارة هجومية، وذلك أثناء خروجه للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، حيث قال له: "كان هناك ركلتا جزاء لنا".
ويخوض المنتخب البرتغالي عددا من المباريات الودية ضمن تحضيراته لانطلاق بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، المقرر لها الصيف المقبل في ألمانيا.
ويقع رفقاء رونالدو في المجموعة السادسة التي تضم كلا من التشيك، تركيا وجورجيا.
وخاض كريستيانو رونالدو المباراة الدولية رقم 205، كأول لاعب حول العالم يصل لهذا العدد.
وتعد هذه هي الخسارة الأولى التي يتعرض لها المنتخب البرتغالي تحت قيادة مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز.
منتخب البرتغال سبق وأن خاض 11 مباراة سابقة، حيث حقق الفوز في جميع المناسبات، قبل أن يتجرع الهزيمة الأولى مع مارتينيز.