أندريس إنييستا
أندريس إنييستامتداولة

إنييستا يسجل أول أهدافه في دوري أدنوك "من هجمة متحركة" (فيديو)

سجل نجم مونديال 2010 ثلاثة أهداف حتى الآن مع نادي الإمارات

سجل النجم السابق لمنتخب إسبانيا أول هدف له من هجمة متحركة مع نادي الإمارات وذلك في مباراة الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى الإماراتي التي جمعت زملاء إنييستا بنادي بني ياس.

وافتتح إنييستا باب التسجيل لنادي الإمارات في الدقيقة العشرين بعد أن تلقى تمريرة من مواطنه باكو ألكاسير ليضع الكرة في شباك حارس بني ياس فهد محمد معلنا أول أهدافه من هجمة متحركة منذ انضمامه لنادي الإمارات بداية موسم 2023 ـ 2024.

لكن هدف الرسام إنييستا مثلما يلقب في إسبانيا، لم يمنع فريقه من الخسارة بعدما قلب بني ياس المباراة رأسا على عقب ليسجل هدفين عبر كل من سهيل النوبي في الدقيقة 49 ونياكاتي في الدقيقة 60.

وسبق لإنييستا أن سجل خلال الموسم الجاري هدفين من علامة الجزاء وذلك في شباك فريقي عجمان ثم العين، قبل أن يهتدي للتسجيل من هجمة متحركة للمرة الأولى في الدوري الإماراتي.

ويحتل نادي الإمارات المركز الثالث عشر وقبل الأخير من الدوري الإماراتي برصيد 8 نقاط بعد مرور 16 جولة.

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