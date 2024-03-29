إنييستا يسجل أول أهدافه في دوري أدنوك "من هجمة متحركة" (فيديو)

سجل النجم السابق لمنتخب إسبانيا أول هدف له من هجمة متحركة مع نادي الإمارات وذلك في مباراة الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى الإماراتي التي جمعت زملاء إنييستا بنادي بني ياس.

وافتتح إنييستا باب التسجيل لنادي الإمارات في الدقيقة العشرين بعد أن تلقى تمريرة من مواطنه باكو ألكاسير ليضع الكرة في شباك حارس بني ياس فهد محمد معلنا أول أهدافه من هجمة متحركة منذ انضمامه لنادي الإمارات بداية موسم 2023 ـ 2024.