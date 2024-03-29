إنييستا يسجل أول أهدافه في دوري أدنوك "من هجمة متحركة" (فيديو)
سجل النجم السابق لمنتخب إسبانيا أول هدف له من هجمة متحركة مع نادي الإمارات وذلك في مباراة الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى الإماراتي التي جمعت زملاء إنييستا بنادي بني ياس.
وافتتح إنييستا باب التسجيل لنادي الإمارات في الدقيقة العشرين بعد أن تلقى تمريرة من مواطنه باكو ألكاسير ليضع الكرة في شباك حارس بني ياس فهد محمد معلنا أول أهدافه من هجمة متحركة منذ انضمامه لنادي الإمارات بداية موسم 2023 ـ 2024.
لكن هدف الرسام إنييستا مثلما يلقب في إسبانيا، لم يمنع فريقه من الخسارة بعدما قلب بني ياس المباراة رأسا على عقب ليسجل هدفين عبر كل من سهيل النوبي في الدقيقة 49 ونياكاتي في الدقيقة 60.
وسبق لإنييستا أن سجل خلال الموسم الجاري هدفين من علامة الجزاء وذلك في شباك فريقي عجمان ثم العين، قبل أن يهتدي للتسجيل من هجمة متحركة للمرة الأولى في الدوري الإماراتي.
ويحتل نادي الإمارات المركز الثالث عشر وقبل الأخير من الدوري الإماراتي برصيد 8 نقاط بعد مرور 16 جولة.