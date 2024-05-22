وفاة مفاجئة للاعب "الرياضي البلدي لورزازات" المغربي

توفى أيوب آيت عيشت لاعب فريق الرياضي البلدي لورزازات المغربي مساء اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ.

ونشر نادي الرياضي البلدي لورزازات بيانًا عبر حسابه الرسمي على أكد خلاله وفاة لاعبه أيوب آيت بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقال النادي المغربي في بيانه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت".

وأضاف النادي الناشط في دوري الهواة : "تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة".

واختتم: "رحم الله الفقيد وجعله من أهل الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين".